"Mi-am vândut tot ce aveam". Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum - Antena Sport

Vali Badea, omul care timp de trei ani a fost legitimat la FCSB, a povestit recent ce sacrificii a trebuit să facă pentru a-și dezvolta propria sa școală de fotbal. Young Steaua Alexandria este proiectul pe care fostul atacant îl conduce de 11 ani și de care se leagă și o bază sportivă modernă construită din resursele sale financiare proprii.
Valentin Badea este un nume cunoscut în rândul fanilor FCSB-ului, deși atacantul nu are aceeași notorietate precum alte vârfuri din acea perioadă din Liga 1. Totuși, fostul jucător a intrat în sufletul fanilor în 2006, când a marcat o “dublă” într-un meci cu Standard Liege care a calificat-o pe echipa sa în grupele Champions League.
Ce spune Badea în prezent despre proiectul său
La mulți ani distanță de la acel moment, Badea a rămas în fotbal și și-a înființat o școală de fotbal. Mai mult decât atât, el a ajuns să construiască o bază sportivă de la 0 din propriii săi bani, fiind nevoit să pună la bătaie toți banii adunați.
“În momentul de față, lucrările sunt oprite din cauza vremii. A plouat foarte mult, au fost și acele ninsori. Nu am avut cum să mai intru cu utilajele acolo. În 3 săptămâni cred că mă pot apuca de terasament.
Mi-au venit primii 5.000 de metri de gazon pentru trei terenuri. Un teren de 66×46 și două de 24×44. Cred că primele terenuri vor fi gata în 3 luni de la momentul începerii.
Eu am totul în momentul de față, de la nocturnă, gazon, terasament, tot ce trebuie pentru infrastructură. Sincer vă spun, mi-am vândut tot ceea ce am avut, chiar cred în acest proiect. Este o nebunie din partea mea.
Tot ceea ce am strâns din fotbal, apartamente, terenuri, mi le-am vândut. Pentru terenurile pe care vreau să le fac prima dată am cheltuit cam 250-280.000 de euro.
Eu am tot așteptat după fonduri europene, dar nu s-a mai realizat. Până la urmă am decis să pornesc singur la acest drum“, a spus fostul jucător al roș-albaștrilor pentru digisport.ro.
Vali Badea a ajuns la FCSB în 2006 de la FC Vaslui în schimbul unui milion de euro. Acesta a jucat pentru roș-albaștri până în 2009, exceptând o perioadă în care a fost împrumutat la Panserraikos, în Grecia, în prima jumătate a sezonului 2008/09.
În total, a strâns 74 de meciuri și 21 de goluri pentru FCSB, alături de care a cucerit un singur trofeu, Supercupa în 2006.
Toate detaliile despre baza de la Young Steaua Alexandria
- Un teren de dimensiuni normale: 106m x 68m, cu tribune
- Un teren de 60m x 40 m
- Două terenuri 40 m x 20 m, acoperite
- Două terenuri de tenis
- Un teren de nisip
- Vestiare
- Sală de forță
- Sală de conferiță
- Sală de refacere
- Cabinet medical
- Prăbuşire totală pentru fostul jucător al lui Dinamo, ce a marcat împotriva lui FCSB! Cu cine a ajuns să semneze
- Cum a luat naștere rețeaua de blaturi de la Păulești? Detalii din anchetă: “Gabi Matei, de acord de la început”
- Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină”
- Daniel Pancu cere măsuri aspre în scandalul pariurilor de la Păulești: „Privare de libertate”
- Fostul atacant de la FCSB, adus în fața Comisiei de Integritate a FRF, după scandalul pariurilor de la Păulești