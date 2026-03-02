"Mi-am vândut tot ce aveam". Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum - Antena Sport

Vali Badea, omul care timp de trei ani a fost legitimat la FCSB, a povestit recent ce sacrificii a trebuit să facă pentru a-și dezvolta propria sa școală de fotbal. Young Steaua Alexandria este proiectul pe care fostul atacant îl conduce de 11 ani și de care se leagă și o bază sportivă modernă construită din resursele sale financiare proprii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Badea este un nume cunoscut în rândul fanilor FCSB-ului, deși atacantul nu are aceeași notorietate precum alte vârfuri din acea perioadă din Liga 1. Totuși, fostul jucător a intrat în sufletul fanilor în 2006, când a marcat o “dublă” într-un meci cu Standard Liege care a calificat-o pe echipa sa în grupele Champions League.

Ce spune Badea în prezent despre proiectul său

La mulți ani distanță de la acel moment, Badea a rămas în fotbal și și-a înființat o școală de fotbal. Mai mult decât atât, el a ajuns să construiască o bază sportivă de la 0 din propriii săi bani, fiind nevoit să pună la bătaie toți banii adunați.

“În momentul de față, lucrările sunt oprite din cauza vremii. A plouat foarte mult, au fost și acele ninsori. Nu am avut cum să mai intru cu utilajele acolo. În 3 săptămâni cred că mă pot apuca de terasament.

Mi-au venit primii 5.000 de metri de gazon pentru trei terenuri. Un teren de 66×46 și două de 24×44. Cred că primele terenuri vor fi gata în 3 luni de la momentul începerii.