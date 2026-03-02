"Mi-am vândut tot ce aveam". Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum - Antena Sport

Închide meniul
"Mi-am vândut tot ce aveam". Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum

"Mi-am vândut tot ce aveam". Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum

“Mi-am vândut tot ce aveam”. Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 15:10

Mi-am vândut tot ce aveam. Sacrificiul imens făcut de jucătorul pe care FCSB plătea 1 mil. €. Ce face acum

Macheta bazei de la Young Steaua Alexandria / Facebook Young Steaua Alexandria

Vali Badea, omul care timp de trei ani a fost legitimat la FCSB, a povestit recent ce sacrificii a trebuit să facă pentru a-și dezvolta propria sa școală de fotbal. Young Steaua Alexandria este proiectul pe care fostul atacant îl conduce de 11 ani și de care se leagă și o bază sportivă modernă construită din resursele sale financiare proprii.

Valentin Badea este un nume cunoscut în rândul fanilor FCSB-ului, deși atacantul nu are aceeași notorietate precum alte vârfuri din acea perioadă din Liga 1. Totuși, fostul jucător a intrat în sufletul fanilor în 2006, când a marcat o “dublă” într-un meci cu Standard Liege care a calificat-o pe echipa sa în grupele Champions League.

Ce spune Badea în prezent despre proiectul său

La mulți ani distanță de la acel moment, Badea a rămas în fotbal și și-a înființat o școală de fotbal. Mai mult decât atât, el a ajuns să construiască o bază sportivă de la 0 din propriii săi bani, fiind nevoit să pună la bătaie toți banii adunați.

În momentul de față, lucrările sunt oprite din cauza vremii. A plouat foarte mult, au fost și acele ninsori. Nu am avut cum să mai intru cu utilajele acolo. În 3 săptămâni cred că mă pot apuca de terasament.

Mi-au venit primii 5.000 de metri de gazon pentru trei terenuri. Un teren de 66×46 și două de 24×44. Cred că primele terenuri vor fi gata în 3 luni de la momentul începerii.

Eu am totul în momentul de față, de la nocturnă, gazon, terasament, tot ce trebuie pentru infrastructură. Sincer vă spun, mi-am vândut tot ceea ce am avut, chiar cred în acest proiect. Este o nebunie din partea mea.

Tot ceea ce am strâns din fotbal, apartamente, terenuri, mi le-am vândut. Pentru terenurile pe care vreau să le fac prima dată am cheltuit cam 250-280.000 de euro.

Eu am tot așteptat după fonduri europene, dar nu s-a mai realizat. Până la urmă am decis să pornesc singur la acest drum“, a spus fostul jucător al roș-albaștrilor pentru digisport.ro.

Vali Badea a ajuns la FCSB în 2006 de la FC Vaslui în schimbul unui milion de euro. Acesta a jucat pentru roș-albaștri până în 2009, exceptând o perioadă în care a fost împrumutat la Panserraikos, în Grecia, în prima jumătate a sezonului 2008/09.

În total, a strâns 74 de meciuri și 21 de goluri pentru FCSB, alături de care a cucerit un singur trofeu, Supercupa în 2006.

Vali Badea, la FCSB, în 2006 / Hepta
Vali Badea, la FCSB, în 2006 / Hepta

Toate detaliile despre baza de la Young Steaua Alexandria

  • Un teren de dimensiuni normale: 106m x 68m, cu tribune
  • Un teren de 60m x 40 m
  • Două terenuri 40 m x 20 m, acoperite
  • Două terenuri de tenis
  • Un teren de nisip
  • Vestiare
  • Sală de forță
  • Sală de conferiță
  • Sală de refacere
  • Cabinet medical
