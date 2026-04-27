Primul verdict în cazul lui Petrila. Sezon încheiat pentru rapidist?!

Echipa lui Costel Gâlcă a părut lipsită de şansă cu Dinamo. Pe lângă cele tei puncte pierdute, giuleştenii numără şi accidentaţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marian Aioani a ieșit în minutul 3, iar Claudiu Petrila a părăsit terenul în urma unui duel cu Kennedy Boateng pe finalul partidei. Dus pe braţe de colegi, el a cedat în lacrimi pe banca de reterve, semn că accidentarea a fost una gravă. Jakub Hromada și alte persoane din staff au încercat să îl consoleze. Primul verdict al medicilor este cel de ruptură musculară, iar asta înseamnă că nu va mai evolua în acest sezon pentru giuleşteni.

Claudiu Petrila va efectua în aceste zile un RMN pentru a afla cu exactitate ce problemă are.

Echipa bucureşteană Dinamo a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Rapid , în etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1.