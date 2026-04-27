Și Red Bull dansează ”Macarena”. Analiza lui Adrian Georgescu

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 8:14 / Actualizat: 27 aprilie 2026, 9:23

Red Bull a construit, în colaborare cu Ford, un motor mai bun decât se aștepta. Cei peste 150 de specialiști racolați de Christian Horner de la Honda și de la Mercedes au făcut o treabă foarte bună. Potrivit estimărilor, motorul cu ardere internă e al doilea de pe grilă, după cel fabricat de Mercedes. Și atât de puternic încât se spune că nu s-ar califica pentru corecțiile aduse de mecanismul ADUO.

RB22 a debutat cu câteva probleme

Problema, în acest moment, este că șasiul nu exploatează suficient unitatea de putere.

Piloții s-au plâns frecvent pe parcursul acestor trei curse de lipsa de aderență, forța de apăsare redusă și de faptul că RB22 e o mașină dificil de pilotat. Pierre Waché, directorul tehnic al formației, a schimbat mai mult de jumătate din mașină.

Un upgrade mai puțin important fusese făcut la Suzuka, inițial doar pentru mașina lui Max Verstappen. Joi, 23 aprilie, olandezul a pilotat mașina îmbunătățită în cadrul unei zile de filmare organizate la Silverstone.

Modificări aerodinamice

În primul rând, aripa față a fost schimbată în zonele laterale. Sidepod-urile au suferit din nou o restilizare semnificativă. De asemenea, Red Bull pare să fi preluat de la Ferrari și aripioara denumită „Halette”, care se montează pe coloana centrală a Halo-ului. La RB22 se lucrează atent la zona de evacuare și la partea din spate în general, pentru a îmbunătăți eficiența generală.

O actualizare mai puțin vizibilă e cea legată de greutate. Red Bull a început anul cu câteva kilograme mai mult decât trebuia, deși nu a fost vorba de 9 kilograme, așa cum se zvonise.

Și Red Bull dansează ”Macarena”

Cea mai spectaculoasă evoluție este însă cea preluată dela Ferrari: aripa rotativă pentru puntea spate, denumită colocvial ”Macarena”. Un astfel de detaliu testase scuderia cu o zi înainte, într-o altă zi de filmare desfășurată la Monza.

Dacă în cazul Ferrari actuatoarele (”prinderile”, cum ar veni) sunt pe elementele laterale, la RB22 se află pe un tirant central. Această alegere simplifică designul, evitând sistemul complex cu actuator dublu al Ferrari, care permite o rotație de peste 200 de grade.

”Macarena” în variantă Red Bull se rotește cu aproximativ 110-120 de grade și este o simplificare a sistemului Ferrari. Actuatoarele duble ale Ferrari necesită resurse inginerești și teste semnificative. Designul mai simplu al Red Bull poate introduce rezistență aerodinamică și turbulențe. Sunt însă semne de întrebare cu privire la eficiența sa aerodinamică în comparație cu sistemul Ferrari.

Se așteaptă ca acest concept al aripii rotative să se răspândească. McLaren este probabil următoarea formație care va dezvolta propria versiune.

