Și Red Bull dansează ”Macarena”. Analiza lui Adrian Georgescu

Red Bull a construit, în colaborare cu Ford, un motor mai bun decât se aștepta. Cei peste 150 de specialiști racolați de Christian Horner de la Honda și de la Mercedes au făcut o treabă foarte bună. Potrivit estimărilor, motorul cu ardere internă e al doilea de pe grilă, după cel fabricat de Mercedes. Și atât de puternic încât se spune că nu s-ar califica pentru corecțiile aduse de mecanismul ADUO.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

RB22 a debutat cu câteva probleme

Problema, în acest moment, este că șasiul nu exploatează suficient unitatea de putere.

Piloții s-au plâns frecvent pe parcursul acestor trei curse de lipsa de aderență, forța de apăsare redusă și de faptul că RB22 e o mașină dificil de pilotat. Pierre Waché, directorul tehnic al formației, a schimbat mai mult de jumătate din mașină.

Un upgrade mai puțin important fusese făcut la Suzuka, inițial doar pentru mașina lui Max Verstappen. Joi, 23 aprilie, olandezul a pilotat mașina îmbunătățită în cadrul unei zile de filmare organizate la Silverstone.

Modificări aerodinamice

În primul rând, aripa față a fost schimbată în zonele laterale. Sidepod-urile au suferit din nou o restilizare semnificativă. De asemenea, Red Bull pare să fi preluat de la Ferrari și aripioara denumită „Halette”, care se montează pe coloana centrală a Halo-ului. La RB22 se lucrează atent la zona de evacuare și la partea din spate în general, pentru a îmbunătăți eficiența generală.