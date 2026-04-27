Home | Fotbal | Liga 1 | George Puşcaş riscă tot! Refuză operaţia: “Îmi asum riscul!”

George Puşcaş riscă tot! Refuză operaţia: “Îmi asum riscul!”

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 8:36

George Puşcaş riscă tot! Refuză operaţia: Îmi asum riscul!

Gorge Puşcaş a fost folosit titular în meciul cu Rapid, dar nu a reuşit încsă să înscrie la Dinamo. Este al doilea meci la rând când Zeljko Kopic alege să-l folosească din primul minut.

În urmă cu câteva săptămâni se punea problema dacă Puşcaş mai continuă la Dinamo, deoarce medicii i-au redomandat o nouă intervenţie chirurgicală. Fotbalistul a decis să refuze operaţia, pentru a juca până la vară.

“E adevărat că medicii mi-au recomandat să mă operez. Un doctor a vrut să mă operez a doua zi, eu am refuzat, iar clubul a fost de acord. E un risc pe care mi-l asum. Mă simt bine. Nu știu cum suntem în poziția asta, arătăm foarte bine și nu știu cum suntem în situația asta. A fost un sezon greu.”, a dezvăluit George Pușcaș.

Puşcaş a vorbit şi despre victoria categorică cu Rapid, scor 3-1.

“Nu neapărat că ne așteptam la o diferență atât de mare, ci să avem un răspuns bun după eșecul din Cupă. Sunt din ce în ce mai bine, ușor-ușor mă reintegrez. O luăm meci cu meci, suntem acolo, nu vrem să punem presiune, să ne gândim la titlu. Important e să evoluăm ca azi. Cu siguranță, Europa e mai aproape. Dacă jucăm ca azi, nu avem cum să nu ne îndeplinim obiectivul”, a mai spus fotbalistul.

