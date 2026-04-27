Apare All Star League! Salah, Neymar sau Lewandowski pot ajunge lângă Messi în această vară

Sebastian Ujica Publicat: 27 aprilie 2026, 9:18

Mohamed Salah / Profimedia

Succesul comercial al transferului lui Leo Messi la Inter Miami a convins și alte staruri din lumea fotbalului să facă pasul spre Statele Unite, dar și alte cluburi să investească în asemenea nume, scrie The Athletic.

Major League Soccer are deja mulți jucători cu nume: Marco Reus (LA Galaxy), Hugo Lloris (LAFC), Thomas Müller (Vancouver), Wilfried Zaha (Charlotte), Son Heung-min (LAFC), Rodrigo De Paul (Miami), James Rodríguez (Minnesota), Timo Werner (San Jose). Iar Antoine Griezmann va juca din sezonul viitor la Orlando City.

Nume grele dorite în MLS

Un nume care le-ar eclipsa pe toate cu excepția lui Leo Messi este Mohamed Salah. Acesta este dorit de mai multe cluburi, însă destinația cea mai probabilă este San Diego FC, club deținut de miliardarul cu origini egiptene, Mohamed Mansour. Salah este dorit însă și în Arabia Saudită astfel că cei de la San Diego joacă „dur”: sunt dispuși să-i dea și acțiuni la Right to Dream Egypt, cea care are academii în Africa, SUA și Danemarca și în care grupul lui Mansour a investit 120 de milioane de dolari.

Un alt jucător care ar putea face pasul spre Major League Soccer este Neymar. Discuțiile cu cei de la FC Cincinnati au început încă din urmă cu două săptămâni, însă gruparea americană trebuie să renunțe la unul dintre Evander, Kevin Denkey sau Miles Robinson, jucătorii care ocupă cele trei sloturi cu salarii peste plafonul maxim.

Casemiro este și el dorit în MLS, chiar la Inter Miami. Leo Messi l-a sunat personal pe fostul său rival din La Liga să-l convingă să accepte oferta. Robert Lewandowski a fost dorit de cei de la Chicago Fire, însă se pare că gruparea americană a decis să se reorienteze, cel puțin pentru moment. În cazul unei despărțiri de atacantul Hugo Cuypers, cel care are 6 goluri în 5 partide în actualul sezon, varianta Lewandowski redevine de actualitate.

Ultimul nume apărut pe listă este cel al lui Bernardo Silva. Problema celor care îl vor, în special New York City FC, club cu aceeași conducere ca Manchester City, este că Bernardo este în continuare dorit în Europa și ar putea să continue la un club de top care evoluează în UEFA Champions League. Însă NYC FC va inaugura un nou stadion în 2027 și dorește să facă un transfer de marcă pentru a marca evenimentul.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Observator
Furtuna care a făcut ravagii în Moldova se îndreaptă spre sudul ţării. Un om a murit în Huşi
Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la fotbal
Fanatik.ro
Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la fotbal
10:15

FC Argeș – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (ora 20.30). Otenii vor să se desprindă în fruntea clasamentului
9:46

„Sunt devastat” Verdict crunt pentru colegul lui Drăgușin: ruptură de ligamente, șanse mici să joace în 2026
9:39

Anunţul lui Mihai Stoica despre venirea lui Pirlo pe banca FCSB
8:59

Italia este la picioarele lui Chivu: ”Dominator! Excelent!” Laudele primite, în ciuda egalului cu Torino
8:36

George Puşcaş riscă tot! Refuză operaţia: “Îmi asum riscul!”
8:28

„Putem bate pe oricine!” Ce spune Nicolescu despre victoria cu Rapid și viitorul lui Kopic la Dinamo
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 3 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 4 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 5 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor 6 Lovitura momentului în fotbalul românesc! 10 milioane de euro pentru CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor