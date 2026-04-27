Apare All Star League! Salah, Neymar sau Lewandowski pot ajunge lângă Messi în această vară

Succesul comercial al transferului lui Leo Messi la Inter Miami a convins și alte staruri din lumea fotbalului să facă pasul spre Statele Unite, dar și alte cluburi să investească în asemenea nume, scrie The Athletic.

Major League Soccer are deja mulți jucători cu nume: Marco Reus (LA Galaxy), Hugo Lloris (LAFC), Thomas Müller (Vancouver), Wilfried Zaha (Charlotte), Son Heung-min (LAFC), Rodrigo De Paul (Miami), James Rodríguez (Minnesota), Timo Werner (San Jose). Iar Antoine Griezmann va juca din sezonul viitor la Orlando City.

Nume grele dorite în MLS

Un nume care le-ar eclipsa pe toate cu excepția lui Leo Messi este Mohamed Salah. Acesta este dorit de mai multe cluburi, însă destinația cea mai probabilă este San Diego FC, club deținut de miliardarul cu origini egiptene, Mohamed Mansour. Salah este dorit însă și în Arabia Saudită astfel că cei de la San Diego joacă „dur”: sunt dispuși să-i dea și acțiuni la Right to Dream Egypt, cea care are academii în Africa, SUA și Danemarca și în care grupul lui Mansour a investit 120 de milioane de dolari.

Un alt jucător care ar putea face pasul spre Major League Soccer este Neymar. Discuțiile cu cei de la FC Cincinnati au început încă din urmă cu două săptămâni, însă gruparea americană trebuie să renunțe la unul dintre Evander, Kevin Denkey sau Miles Robinson, jucătorii care ocupă cele trei sloturi cu salarii peste plafonul maxim.

Casemiro este și el dorit în MLS, chiar la Inter Miami. Leo Messi l-a sunat personal pe fostul său rival din La Liga să-l convingă să accepte oferta. Robert Lewandowski a fost dorit de cei de la Chicago Fire, însă se pare că gruparea americană a decis să se reorienteze, cel puțin pentru moment. În cazul unei despărțiri de atacantul Hugo Cuypers, cel care are 6 goluri în 5 partide în actualul sezon, varianta Lewandowski redevine de actualitate.