Problema de care Filipe Coelho s-a lovit după meciul cu Rapid: “Este treaba clubului”

Universitatea Craiova are o mare problemă pe final de campionat. Isenko s-a accidentat grav şi ratează finalul de sezon, iar clubul a făcut un transfer rapid. Joao Goncalves a fost adus la echipă.

Întrebat de situaţia dintre buturi, Filipe Coelho a tras un semnal de alarmă, în contextul în care şi Popescu s-a resimţit după meciul cu Rapid.

“Nu sunt eu cel care a adus portarul, este treaba clubului. Noi avem probleme cu Isenko, care nu poate juca pana la final de sezon, şi din acest motiv am adus un alt portar.

(n-red întrebat de situaţia medicală a lui Popescu) Vedem mâine, cu staff-ul medical. Acum nu am idee cu ce jucători evoluăm în Cupă”, a spus Coelho.

“Cred că în ultimele meciuri nu am marcat din faze fixe, dar acum am reușit. Îmi fac treaba, încerc să ajut toți jucătorii. Uneori vreau să intru și eu să joc, dar e mai bine că nu mai pot. Ei sunt mai buni (n.r. râde)”, a mai spus Coelho.