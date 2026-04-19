Problema de care Filipe Coelho s-a lovit după meciul cu Rapid: “Este treaba clubului”

Radu Constantin Publicat: 19 aprilie 2026, 23:32

Filipe Coelho, antrenorul Universităţii Craiova, la un meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova are o mare problemă pe final de campionat. Isenko s-a accidentat grav şi ratează finalul de sezon, iar clubul a făcut un transfer rapid. Joao Goncalves a fost adus la echipă.

Întrebat de situaţia dintre buturi, Filipe Coelho a tras un semnal de alarmă, în contextul în care şi Popescu s-a resimţit după meciul cu Rapid.

“Nu sunt eu cel care a adus portarul, este treaba clubului. Noi avem probleme cu Isenko, care nu poate juca pana la final de sezon, şi din acest motiv am adus un alt portar.

(n-red întrebat de situaţia medicală a lui Popescu) Vedem mâine, cu staff-ul medical. Acum nu am idee cu ce jucători evoluăm în Cupă”, a spus Coelho.

“Cred că în ultimele meciuri nu am marcat din faze fixe, dar acum am reușit. Îmi fac treaba, încerc să ajut toți jucătorii. Uneori vreau să intru și eu să joc, dar e mai bine că nu mai pot. Ei sunt mai buni (n.r. râde)”, a mai spus Coelho.

El a avut şi o discuţie cu rapidistul Dobre. Şi a explicat la final de partidă ce şi-au spus: “Am vorbit cu Dobre în porugheză. Respect mereu jucătorii. Nu contează care este clubul unde joacă”.

Recomandări

Citește și:
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Observator
Grecia introduce reguli noi pentru șoferi. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu te trezeşti cu o amendă
Unde a fost surprins Laurențiu Reghecampf la revenirea în România. Antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc
Fanatik.ro
Unde a fost surprins Laurențiu Reghecampf la revenirea în România. Antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc
0:31 20 apr.

VIDEOPorto – Tondela 2-0. „Dragonii” s-au distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului
23:46

Gâlcă pune presiune pe jucători după meciul cu Craiova: “Nu o să intre decât cei care pot să alerge”
23:39

Nicușor Bancu nu s-a mai ascuns după Craiova – Rapid 1-0: „Vrem ca în acest an să câștigăm titlul”
23:35

VideoSărbătoare în Bănie: Vladimir Screciu, „șef de galerie” după Univ. Craiova – Rapid 1-0
23:14

„Sunt supărat pe mine”. Olimpiu Moruțan, la pământ după Univ. Craiova – Rapid 1-0: „Nu mai avem șanse la titlu”
23:14

Alexandru Pașcanu nu abandonează lupta la titlu: „Vom lupta până la capăt”
Vezi toate știrile
1 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 2 De ce nu a primit Rapid licența UEFA. Explicaţia lui Victor Angelescu 3 Uluitor! O echipă a retrogradat și trei cluburi de sub ea au fost salvate. Cum a fost posibil 4 Anunţul celui pe care Gigi Becali vrea să îl aducă la FCSB: “O să purtăm o discuţie” 5 Starul lui Bayern Munchen “s-a rupt” şi ratează Campionatul Mondial 2026 6 Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”