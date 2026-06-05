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„Nu vor prinde play-off-ul”. Motivele pentru care Zeljko Kopic ar fi plecat, de fapt, de la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 18:23

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Nu vor prinde play-off-ul”. Motivele pentru care Zeljko Kopic ar fi plecat, de fapt, de la Dinamo

Zeljko Kopic / Sportpictures

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Zeljko Kopic (48 de ani) și-a anunțat plecarea de la Dinamo, după doi ani și jumătate. Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, a dezvăluit motivele pentru care acesta a decis să se despartă de „câini”.

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Dragomir este de părere că antrenorul croat a decis să plece de la Dinamo deoarece a pierdut doi titulari de bază, anume Kennedy Boateng și Eddy Gnahore. Dacă fundașul central și-a anunțat deja plecarea, viitorul mijlocașului este unul incert, contractul său cu Dinamo urmând să expire la finalul acestei luni.

Dumitru Dragomir, reacție categorică după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Dumitru Dragomir este convins de faptul că Zeljko Kopic a fost nemulțumit și că nu se investesc suficienți bani la Dinamo, pentru ca echipa să transfere jucători valoroși și să se bată cu șanse reale la trofee.

De asemenea, fostul șef de la LPF anunță dezastrul la Dinamo. Acesta crede că echipa nu va mai prinde play-off-ul în sezonul viitor, după plecarea lui Kopic.

„Kopic a plecat pentru că i-a pierdut pe Boateng și pe Gnahore. Și eu aș fi făcut la fel. Și-a dat seama că lotul e subțire și că Dinamo nu are bani să transfere fotbaliști de valoarea celor doi! Poate cei de la Renovatio au bani, dar nu de băgat la fotbal. Dinamo nu prinde play-off-ul anul ăsta. O spun cu părere de rău. Plecarea lui Kopic nu e semn bun”, a declarat Dumitru Dragomir, conform prosport.ro.

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Dinamo s-a mișcat rapid și i-a găsit deja înlocuitor lui Zeljko Kopic. Nuno Campos, de la formația din Ungaria Zalaegerszeg, este alesul „câinilor”. Antrenorul portughez ar urma să fie prezentat oficial la formația din Ștefan cel Mare în următoarele zile.

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