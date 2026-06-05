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Craig Bellamy, cuvinte uriașe la adresa lui Gică Hagi înainte de România – Țara Galilor: „Un jucător uriaș”

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 19:49

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Craig Bellamy, cuvinte uriașe la adresa lui Gică Hagi înainte de România – Țara Galilor: Un jucător uriaș”

Craig Bellamy / Profimedia

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La câteva zile după disputa de la Tbilisi, Gică Hagi va reveni în fața suporterilor români din postura de selecționer al echipei naționale. Disputa contra Țării Galilor este programată sâmbătă pe stadionul Steaua, de la ora 20:45.

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La conferința de presă care a avut loc vineri, Craig Bellamy a avut cuvinte uriașe la adresa „Regelui” și a explicat că a sesizat o schimbare în jocul tricolorilor, de la revenirea lui Gică pe bancă.

Craig Bellamy: „Hagi a avut un talent incredibil”

Craig Bellamy a susținut vineri o conferință de presă în care a prefațat meciul contra României, al doilea pentru Gică Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.

Selecționerul Țării Galilor a avut cuvinte mari la adresa lui Hagi și a explicat că a remarcat o schimbare în jocul tricolorilor la partida cu Georgia.

„Ce joacă Ghana (n.r. care a remizat 1-1 cu Țara Galilor) e total diferit de ce joacă România. Ne-am pregătit diferit. Am văzut jocurile României din calificări, cu Mircea Lucescu pe bancă. A fost diferit față de ce am văzut la primul meci al României cu Gică Hagi, cu Georgia. 

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Cred că prima dată l-am văzut pe Hagi jucând în 1993. Ne-au bătut 5-1 aici, la București, atunci. A avut un talent incredibil. A fost un jucător uriaș. A venit după la Cardiff, a marcat un gol norocos (în victoria României 2-1 cu Țara Galilor din 17 noiembrie 1993). 

Am avut inimile frânte să vedem cum România merge la Cupa Mondială 1994 și țara noastră nu. Nu a fost doar Hagi în acea națională a României, au mai fost Răducioiu, Dumitrescu, Popescu, și lista poate continua”, a declarat selecționerul Țării Galilor.

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