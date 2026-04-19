Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer de urgenţă la Universitatea Craiova. Actele au fost semnate

Transfer de urgenţă la Universitatea Craiova. Actele au fost semnate

Radu Constantin Publicat: 19 aprilie 2026, 20:57

Comentarii
Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Patronul Mihai Rotaru a realizat un transfer chiar înainte de finalul turului play-off-ului. Joao Goncalves, un portar lusitan, va evolua pentru Universitatea Craiova până cel puțin la sfârșitul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Transferul lui Joao Goncalves nu a fost încă anunțat oficial de Universitatea Craiova, dar portarul a semnat deja actele cu clubul oltean.

Universitatea Craiova a înregistrat deja actele la FRF, iar mutarea a devenit publică pe platforma de transferuri a Federației Române de Fotbal.

Portarul în vârstă de 25 de ani a debutat în fotbal la Boavista, echipă la care a petrecut șase ani și pentru care a bifat 45 de meciuri, dintre care șapte fără gol încasat. Ulterior, în 2025 a sosit la AVS, de care s-a despărțit în acest an, înregistrând opt partide pe parcursul actualului sezon.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

22:53

22:49

22:20

22:17

22:09

22:03

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
