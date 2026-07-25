Home | Fotbal | Liga 1 | Situaţie catastrofală la CFR: „Unii nu și-au primit salariile din aprilie, iar alții au chirii neachitate din ianuarie”

Situaţie catastrofală la CFR: „Unii nu și-au primit salariile din aprilie, iar alții au chirii neachitate din ianuarie”

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 9:10

Comentarii
Situaţie catastrofală la CFR: „Unii nu și-au primit salariile din aprilie, iar alții au chirii neachitate din ianuarie

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare serioase. Iuliu Mureşan şi-a dat demisia şi a plecat, lăsând clubul în colaps.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Demisia pare firească în contextul în care clubul riscă să-şi piardă toţi jucătorii.

Potrivit lui Emilian Hulubei, șefului AFAN, mai mulţi jucători au depus memorii.

„Cred că de aceea a plecat domnul Mureșan. La CFR situația nu este bună. Am depus și eu mai multe memorii pentru jucătorii de acolo. Unii nu și-au primit salariile din aprilie, iar alții au chirii neachitate încă din ianuarie. Mai există și monitorizarea UEFA, unde nu au fost sancționați, deși nu înțeleg cum, pentru că problemele sunt serioase”, a spus președintele AFAN, potrivit sptfm.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Observator
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club dispărut de 20 ani!
Fanatik.ro
Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club dispărut de 20 ani!
11:03

Donald Trump, declarație controversată despre LeBron James. Ce a putut să spună după transferul starului din NBA
10:46

Adam Nemec a semnat un nou contract la 40 de ani!
10:42

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile
10:26

Cristi Chivu transferă la Inter un nume sonor din naţionala Argentinei
10:05

Mihai Stoica, replică dură pentru Nicolae Dică: „Să-i aduc aminte de doi de 5”. De la ce a pornit conflictul
9:50

Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile
1 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 2 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 3 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 4 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 5 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii” 6 OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial