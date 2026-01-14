Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă - Antena Sport

Gigi Becali întâmpină probleme în a realiza al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul de Champions League dorit de patronul campioanei, Ofri Arad (27 de ani), a fost ofertat și de altă echipă.
Gigi Becali anunța că s-a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul care ar urma să-i ia locul lui Adrian Șut. Ofri Arad a evoluat în acest sezon, alături de Kairat Almaty, în grupa de Champions League.
Probleme pentru Gigi Becali în privința transferului lui Ofri Arad la FCSB
Ofri Arad, mijlocaș israelian de 27 de ani, ar avea o ofertă importantă și din China. Presa din Israel a anunțat faptul că FCSB nu este singura echipă interesată de serviciile jucătorului de la Kairat Almaty.
„Transferul în România nu este încă finalizat, iar Ofri Arad are și o ofertă din China”, a anunțat presa din Israel despre Ofri Arad.
Gigi Becali anunța, de asemenea, că Ofri Arad încă nu a semnat contractul cu FCSB. Patronul roș-albaștrilor a transmis că suma de transfer s-ar ridica la 400.000 de euro.
„Nu vreau să spun acum. Când e semnat contractul, atunci spun. Până nu e semnat contractul, nu dau detalii de sume. I-am dat primă de instalare, normal că i-am dat.
E cam puțin ce spui dumneata (n.r. 100-150 de mii de euro primă de instalare). Puteți să vă dați cu părerea și eu vă spun după aia exact.
Vezi, perfect a ghicit (n.r. după ce Torje a spus 400.000). A ghicit, dacă a ghicit omul, ce să mai zic?”, spunea Gigi Becali, despre transferul lui Ofri Arad.
Ofri Arad, rămas liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, este cotat la suma de 1,2 milioane de euro. El a reușit să marcheze un gol în actuala ediție de Champions League pentru Kairat Almaty, în meciul cu Interul lui Cristi Chivu.
