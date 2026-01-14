Probleme pentru Gigi Becali. Jucătorul de Champions League dorit la FCSB, ofertat de altă echipă - Antena Sport

Gigi Becali întâmpină probleme în a realiza al doilea transfer al iernii la FCSB. Jucătorul de Champions League dorit de patronul campioanei, Ofri Arad (27 de ani), a fost ofertat și de altă echipă.

Gigi Becali anunța că s-a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul care ar urma să-i ia locul lui Adrian Șut. Ofri Arad a evoluat în acest sezon, alături de Kairat Almaty, în grupa de Champions League.

Probleme pentru Gigi Becali în privința transferului lui Ofri Arad la FCSB

Ofri Arad, mijlocaș israelian de 27 de ani, ar avea o ofertă importantă și din China. Presa din Israel a anunțat faptul că FCSB nu este singura echipă interesată de serviciile jucătorului de la Kairat Almaty.

„Transferul în România nu este încă finalizat, iar Ofri Arad are și o ofertă din China”, a anunțat presa din Israel despre Ofri Arad.

Gigi Becali anunța, de asemenea, că Ofri Arad încă nu a semnat contractul cu FCSB. Patronul roș-albaștrilor a transmis că suma de transfer s-ar ridica la 400.000 de euro.