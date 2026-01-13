Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League - Antena Sport

FCSB nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, ba mai mult, campioana României l-a pierdut pe Adrian Șut, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Elias Charalambous.
Gigi Becali a făcut însă un anunț îmbucurător pentru suporterii roș-albaștrilor, precizând că a ajuns la un acord cu un înlocuitor pe măsură pentru fotbalistul plecat la Al-Ain.
Gigi Becali a confirmat transferul
Rămas liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, Ofri Arad a devenit una dintre principalele ținte ale celor de la FCSB. Mijlocașul cotat la 1,2 milioane de euro a marcat un gol în actuala ediție de UEFA Champions League.
Gigi Becali a confirmat într-o intervenție la televizor că a ajuns la un acord cu fotbalistul și că urmează să semneze contractul și să vină la București pentru a face vizita medicală. 400.000 de euro l-a costat pe patronul celor de la FCSB mutarea aceasta, constând în primă de instalare și comisioane.
„I-am trimis contractul. Și ce? Nu că l-am trimis, ne-am și înțeles. Ei au trimis ceva, noi am făcut contraofertă, au zis ok. Am trimis contractul și să-l semneze și să fie vizita medicală făcută. Aici o s-o facă, normal. Nu mai are echipă, a terminat cu ei.
N-are cum să fie gata pentru primul meci. El era căpitan de echipă. De când am început să studiez istoria poporului evreu, am început să iubesc mult poporul evreu. Eu vreau un evreu în echipă, asta voiam. MM a zis că e fotbalist-fotbalist. A zis că e bun-bun. De două ori bun”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
- Gigi Becali a făcut toate calculele, înainte de reluarea sezonului: “Suntem cei mai puternici! Detaşat”
- Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială”
- Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova
- Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi
- Din Liga 1, în Italia! Universitatea Cluj îl lasă să plece la Sampdoria