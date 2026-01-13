Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League - Antena Sport

FCSB nu a fost activă pe piața transferurilor în această iarnă, ba mai mult, campioana României l-a pierdut pe Adrian Șut, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Elias Charalambous.

Gigi Becali a făcut însă un anunț îmbucurător pentru suporterii roș-albaștrilor, precizând că a ajuns la un acord cu un înlocuitor pe măsură pentru fotbalistul plecat la Al-Ain.

Gigi Becali a confirmat transferul

Rămas liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, Ofri Arad a devenit una dintre principalele ținte ale celor de la FCSB. Mijlocașul cotat la 1,2 milioane de euro a marcat un gol în actuala ediție de UEFA Champions League.

Gigi Becali a confirmat într-o intervenție la televizor că a ajuns la un acord cu fotbalistul și că urmează să semneze contractul și să vină la București pentru a face vizita medicală. 400.000 de euro l-a costat pe patronul celor de la FCSB mutarea aceasta, constând în primă de instalare și comisioane.

„I-am trimis contractul. Și ce? Nu că l-am trimis, ne-am și înțeles. Ei au trimis ceva, noi am făcut contraofertă, au zis ok. Am trimis contractul și să-l semneze și să fie vizita medicală făcută. Aici o s-o facă, normal. Nu mai are echipă, a terminat cu ei.