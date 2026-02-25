Iuliu Mureşan surprinde: "Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!" - Antena Sport

Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor.

“Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off. Ar fi și o rețetă foarte bună pentru meciurile de acasă. La noi, FCSB și Universitatea Cluj aduc cei mai mulți oameni la stadion.

Cele două meciuri sunt foarte importante. Mie mi-ar plăcea să joc de 6 ori cu ele, dacă s-ar putea. Ar fi foarte interesant dacă FCSB ar ajunge în play-off. Ar fi ceva fantastic, atât sportiv, cât și financiar”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Gino Iorgulescu: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

Şi Gino Iorgulescu împărtăşeşte opinia lui Iuliu Mureşan.

“După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.