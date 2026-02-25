Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iuliu Mureşan surprinde: "Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureşan surprinde: “Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!”

Iuliu Mureşan surprinde: “Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!”

Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 9:30

Comentarii
Iuliu Mureşan surprinde: Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!

Iuliu Mureşan, într-o conferinţă de presă / Hepta

Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off. Ar fi și o rețetă foarte bună pentru meciurile de acasă. La noi, FCSB și Universitatea Cluj aduc cei mai mulți oameni la stadion.

Cele două meciuri sunt foarte importante. Mie mi-ar plăcea să joc de 6 ori cu ele, dacă s-ar putea. Ar fi foarte interesant dacă FCSB ar ajunge în play-off. Ar fi ceva fantastic, atât sportiv, cât și financiar”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Gino Iorgulescu: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

Şi Gino Iorgulescu împărtăşeşte opinia lui Iuliu Mureşan.

“După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Reclamă
Reclamă

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.

Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini"Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Observator
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
12:01
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
11:19
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele