Iuliu Mureşan surprinde: "Important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off!" - Antena Sport

Iuliu Mureşan vrea FCSB în play-off. Asta pentru că CFR ar avea de câştigat mai mullţi bani, în urma interesului mai mare în jurul meciurilor.
“Cel mai important ar fi ca și FCSB-ul să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca și noi. Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off. Ar fi și o rețetă foarte bună pentru meciurile de acasă. La noi, FCSB și Universitatea Cluj aduc cei mai mulți oameni la stadion.
Cele două meciuri sunt foarte importante. Mie mi-ar plăcea să joc de 6 ori cu ele, dacă s-ar putea. Ar fi foarte interesant dacă FCSB ar ajunge în play-off. Ar fi ceva fantastic, atât sportiv, cât și financiar”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.
Gino Iorgulescu: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”
Şi Gino Iorgulescu împărtăşeşte opinia lui Iuliu Mureşan.
“După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.
Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.
FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.
