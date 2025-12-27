CFR Cluj a început campania de transferuri, dar Iuliu Mureșan avertizează: "Trebuie să subțiem lotul" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 27 decembrie 2025, 16:25

Iuliu Mureșan, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

CFR Cluj urmează să anunțe primul transfer al iernii. Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a dezvăluit că echipa s-a înțeles deja cu un atacant de 18 ani care a jucat și în Spania, urmând ca mutarea să fie oficializată zilele următoare.

CFR Cluj a avut o primă parte a sezonului de coșmar, fiind în acest moment la 7 puncte de ultimul loc care asigură prezența în play-off, la finalul sezonului regulat.

CFR Cluj urmează să anunțe primul transfer al iernii! Echipa din Gruia se pregătește și de curățenia de iarnă

În 2026, CFR Cluj se pregătește să mai aducă un fundaș central, dar Iuliu Mureșan a dezvăluit că echipa din Gruia va începe și curățenia, deoarece lotul echipei este mult prea mare și trebuie să renunțe la mai mulți jucători:

“Am adus un atacant tânăr de 18 ani, care a jucat în Spania. O să-l anunțăm. Suntem pe cale să mai aducem un fundaș central. Nu trebuie să aducem mulți jucători, pentru că și așa este lotul numeros. Nu se pot face antrenamente cu atâția jucători. Trebuie să subțiem lotul numeric, dar nu valoric. Cu asta ne ocupăm în aceste zile”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

După 21 de etape, CFR Cluj este pe locul 11, cu 26 de puncte. După pauza de iarnă, echipa pregătită de Daniel Pancu va primi vizita celor de la Oțelul Galați, pe 18 ianuarie. De asemenea, clujenii au reușit să încheie anul 2025 cu trei meciuri la rând fără înfrângere, dintre care ultimele două partide au fost victorii, cu Csikszereda și FC Botoșani.

