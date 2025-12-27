Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cherki, omul meciului. Arsenal a revenit pe primul loc după victoria cu Brighton - Antena Sport

Arsenal a revenit pe primul loc în Premier League, în urma succesului de pe teren propriu cu Brighton, după ce Manchester City a fost lider timp de câteva ore. Echipa lui Pep Guardiola a obținut o victorie cu 2-1 pe terenul lui Nottingham Forest, la capătul unui meci dificil.
Cherki a fost omul meciului de pe City Ground, reușind o pasă de gol la reușita de 1-0 a lui Tijani Reijnders, dar și golul victoriei, pe final de meci.
Nottingham Forest – Manchester City 1-2
Tijani Reijnders a deschis scorul la Nottingham în minutul 54, din pasa lui Cherki. Câteva minute mai târziu, Omari Hutchinson a restabilit egalitatea, marcând primul său gol pentru Forest în minutul 54.
În minutul 83, City a marcat golul victoriei prin Cherki, care a dus la a opta victorie la rând pentru “cetățeni”, care au trecut pe primul loc, având un punct peste Arsenal, în condițiile în care “tunarii” vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, cu Brighton, pe teren propriu.
Wrapping up 2025 with a big three points! 🤩
🌳 1-2 🩶 @okx pic.twitter.com/xexA8MhWIL
— Manchester City (@ManCity) December 27, 2025
Meciul de pe City Ground nu a fost lipsit de controverse. În debutul reprizei a doua, Ruben Diaz a comis un fault la marginea careului, iar fanii lui Forest s-au plâns pe social media, fiind de părere că portughezul ar fi putut fi eliminat cu un al doilea cartonaș galben. Supărarea gazdelor a fost cu atât mai mare în condițiile în care City a deschis scorul la câteva zeci de secunde distanță de această vază controversată.
Pentru Manchester City urmează meciul de pe 1 ianuarie, de pe terenul lui Sunderland, în timp ce Nottingham Forest rămâne acasă, pentru meciul cu Everton.
- Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield
- „Zile decisive”. Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Radu Drăgușin. Anunț de ultim moment
- Manchester United, victorie de Boxing Day cu Newcastle. Patrick Dorgu, „eroul” echipei lui Amorim
- Pep Guardiola și-a scos pălăria în fața jucătorilor lui Manchester City: “Avem un standard la club”
- Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez