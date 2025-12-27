Nottingham Forest – Manchester City 1-2! Cherki, omul meciului. Arsenal a revenit pe primul loc după victoria cu Brighton - Antena Sport

Arsenal a revenit pe primul loc în Premier League, în urma succesului de pe teren propriu cu Brighton, după ce Manchester City a fost lider timp de câteva ore. Echipa lui Pep Guardiola a obținut o victorie cu 2-1 pe terenul lui Nottingham Forest, la capătul unui meci dificil.

Cherki a fost omul meciului de pe City Ground, reușind o pasă de gol la reușita de 1-0 a lui Tijani Reijnders, dar și golul victoriei, pe final de meci.

Nottingham Forest – Manchester City 1-2

Tijani Reijnders a deschis scorul la Nottingham în minutul 54, din pasa lui Cherki. Câteva minute mai târziu, Omari Hutchinson a restabilit egalitatea, marcând primul său gol pentru Forest în minutul 54.

În minutul 83, City a marcat golul victoriei prin Cherki, care a dus la a opta victorie la rând pentru “cetățeni”, care au trecut pe primul loc, având un punct peste Arsenal, în condițiile în care “tunarii” vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, cu Brighton, pe teren propriu.

