Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali - Antena Sport

EXCLUSIV

Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali

Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 17:28

Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1. Ce a spus de naşul Gigi Becali

Cristi Borcea, în timpul unui interviu

Cristi Borcea a vorbit deschis despre Dinamo, Rapid, FCSB şi Universitatea Craiova, echipele care consideră că se vor lupta pentru titlul din Liga 1, în acest sezon.

Fostul şef din Ştefan cel Mare susţine că Dinamo şi Rapid nu au şanse la titlu, dacă nu vor face investiţii serioase, în timp ce FCSB nu mai are voie să piardă puncte cu echipele mici.

  • Vezi cum a petrecut de sărbători Cristi Borcea alături de toată familia în jurnalul Antena Sport de azi, de la ora 20:00.

Cristi Borcea, analiză la sânge a echipelor care luptă la titlul Ligii 1

“Hai să vedem cum va fi stadionul, 100% va fi o emulaţie in jurul echipei. Totul se învârte în jurul caşcavalului, nu? Eu zic că Dinamo uşor, uşor se va bate la campionat, dacă aduce 3-4 jucători. Are acum investitori foarte buni.

Campionatul este foarte slab. Nu slab, foarte slab. Sunt 9-10 echipe care se bat pentru primele 6 locuri. Cu exceptia Stelei (n.r. – FCSB) şi a Craiovei, echipe cu două loturi bune, celelalte nu au loturi.

Dar a avut şansă Rapid, gândiţi-vă primele 10 etape le-a câştigat numai prin noroc. Rapidul, dacă nu-şi ia 5-6 jucători, nu are şansă la campionat. Naşul a luat bătăi de la echipe foarte slabe”, a spus Borcea, în exclusivitate pentru Antena Sport.

După primele 21 de etape ale Ligii 1, Universitatea Craiova e lider, cu 40 de puncte, podiumul fiind completat de Rapid, 39 de puncte, şi de Botoşani, cu 38 de puncte. Dinamo e pe 4, tot cu 38 de puncte, în timp ce FCSB e abia pe 9, cu 31 de puncte.

