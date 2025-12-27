Revine Olimpiu Moruţan în Liga 1? Giovanni Becali a spus totul despre situaţia lui "Moru" - Antena Sport

Olimpiu Moruţan se va despărţi de Aris în această iarnă. Mijlocaşul de 26 de ani nu s-a acomodat la Aris, iar Giovanni Becali îi caută echipă, există soluţia unei reveniri în Turcia, unde a mai evoluat pentru Galatasaray şi Ankaragucu.

Pe de altă parte, fostul jucător de la FCSB nu exclude nici varianta revenirii în Liga 1, dar nu a existat încă nicio discuţie pe această temă. Becali se va întâlni cu şefii lui Aris după Revelion.

Olimpiu Moruţan va pleca de la Aris

“(n.r. – despre o revenire în România) Nu știu nimic, deocamdată. Vom vedea. Nu avem absolut nimic acum, vom ști mai încolo. Nu am apucat să vorbim nici cu cei de la Aris, dar urmează să o facem”, a spus Giovanni Becali, citat de digisport.ro.

Olimpiu Moruțan, cotat la suma de două milioane de euro, mai are contract cu Aris Salonic până în vara lui 2028. Internaționalul român a bifat 16 meciuri pentru formația greacă în acest sezon, în toate competițiile, fără să marcheze vreun gol.

Universitatea Cluj, FC Botoșani și FCSB sunt echipele din Liga 1 pe la care a trecut Olimpiu Moruţan, înainte de plecarea din 2021 la Galatasaray. El a mai evoluat pe la Pisa şi Ankaragucu înainte de transferul la Aris.