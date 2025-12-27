Încă o lovitură dată de CS Dinamo: Denis Popescu a semnat - Antena Sport

Închide meniul
Încă o lovitură dată de CS Dinamo: Denis Popescu a semnat

Înot

Încă o lovitură dată de CS Dinamo: Denis Popescu a semnat

Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 16:54

Încă o lovitură dată de CS Dinamo: Denis Popescu a semnat

Denis Popescu, înaintea unei probe - Profimedia Images

CS Dinamo a anunţat, sâmbătă, că înotătorul Denis Laurean Popescu (22 de ani) intră de la 1 ianuarie 2026 în familia sportului dinamovist. El a venit de la Clubul Sportiv Olimpia București

Născut în 17 iulie 2003 la Reşiţa, Denis Popescu a fost revelaţia delegaţiei României la Campionatul European U23 de la Samorin 2025, unde a cucerit două medalii: aur la 100 de metri fluture şi bronz la 50 de metri fluture, ambele cu recorduri naţionale.

Denis Popescu a semnat cu CS Dinamo

În 2025, Denis a realizat baremul şi a participat la Campionatul Mondial de la Singapore, unde a luat startul la patru probe – 50 şi 100 metri fluture şi spate, dar şi la Campionatul European în bazin de 25 de metri de la Lublin, Polonia, unde s-a calificat în două finale.

Antrenat de Bogdan Stroe, care este şi el sub contract cu Dinamo din acest an, Denis Popescu are ca favorite probele de 100 de metri fluture şi 100 de metri spate, pe care le vizează în drumul către Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

La CS Dinamo este legitimat şi multiplul campion David Popovici.

