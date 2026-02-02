Rapid, amendată iar de Comisia de Disciplină! Ce sancțiune au primit giuleștenii - Antena Sport

Conducerea Rapidului are mari bătăi de cap din cauza suporterilor, clubul fiind amendat iarăși de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal.
Incidentele de la partida cu UTA nu au fost trecute cu vederea, giuleștenii fiind taxați pentru comportamentul suporterilor alb-vișinii.
Rapid, sancționată din nou din cauza suporterilor
Suporterii Rapidului le-au făcut iarăși probleme celor din conducerea giuleștenilor. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a sancționat clubul alv-vișiniu pentru incidentele de la partida cu UTA. Amenda este în valoare de 11.250 de lei, anunță digisport.ro.
Tot în cadrul ședinței care a avut loc în cursul zilei de luni s-a aflat și cât va lipsi Isenko de la Universitatea Craiova. Portarul ucrainean a văzut cartonașul roșu în disputa cu Farul, dar va lipsi doar o singură etapă, când oltenii vor întâlni Oțelul Galați.
- Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off. Echipele de start
- OFICIAL | Antoine Baroan a fost împrumutat de Rapid: “Vă mulţumesc tuturor”
- S-a aflat ce fotbalist este pe lista de transferuri a lui Gigi Becali la FCSB: “Se interesează de el”
- Robert Ilyeş e pregătit să o reîntâlnească pe FCSB şi în play-out: “Asta este! Continuăm cu ei”
- Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri