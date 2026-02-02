George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: "Sunt pregătit să lupt" - Antena Sport

Pilotul britanic de Formula 1 George Russell (Mercedes) a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competiţional care va începe luna viitoare şi nu simte vreo ”presiune” chiar dacă este considerat unul dintre favoriţii Campionatului Mondial, scrie DPA.

Sezonul trecut, Russell, câştigător a cinci curse, a ocupat locul 4 în clasamentul general final al piloţilor.

George Russell vrea să lupte pentru titlul mondial din Formula 1 în 2026

“Mă simt pregătit să lupt pentru titlul de campion mondial şi chiar dacă sunt etichetat sau nu ca unul dintre favoriţi, asta nu-mi schimbă deloc abordarea. Nu aduce mai multă presiune. Am condus noul monopost doar trei zile, dar citez din ce spunea directorul echipei Mercedes, Toto Wolff: ‘Nu pare a fi atât de rău’. Sunt entuziasmat de noua provocare, de adaptare la noile maşini. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le învăţăm foarte repede, dar simt că pot profita de asta şi am încredere în mine şi în echipă”, a spus britanicul.

La finele lui ianuarie, echipa Mercedes a dezvăluit primele imagini ale maşinii sale de Formula 1 pentru sezonul 2026, W17, care, ca şi anul trecut, va conta pe piloţii George Russell şi Kimi Antonelli.

Maşina prezintă o schemă dominantă de culori negre, în special în partea din spate, în timp ce partea frontală rămâne gri. Pentru a crea o tranziţie între aceste două nuanţe, există albastrul turcoaz al sponsorului principal Petronas.