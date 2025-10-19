"Am avut noroc" Reacţia lui Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo! Ce a spus de "parada" lui Koljic - Antena Sport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a recunoscut că echipa lui a avut şi noroc să iasă învingătoare în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională. “Câinii” puteau să deschidă scorul în minutul 10, dar Koljic a scos de pe linia porţii cu călcâiul, în stil “scorpion”.

După meci, Gâlcă a remarcat intervenţia lui Koljic. El a vorbit şi despre aspectele mai puţin bune din jocul echipei sale şi şi-a manifestat speranţa că echipa sa va reuşi să se menţină între primele formaţii din campionat.

Reacţia lui Costel Gâlcă după Dinamo – Rapid 0-2

“Da, e o victorie importantă. Jucam contra lui Dinamo, echipa care este cea mai în formă din campionat și atunci era un meci foarte complicat pentru noi. Am început repriza foarte bine, dar sincer mă așteptam să vină mult mai sus (n.r.: elevii săi). Aveau spații mari între linii și atunci jucam fără sens acea minge în profunzime.

Am pierdut multe mingi și cred că și asta i-a făcut să intre în joc. Am avut noroc, pentru că a avut o intervenție bună Koljic. În repriza a doua la fel, ne retragem, am închis mai bine spațiile cu trei pe fund, trebuia să le oprim centrările și să avem jucători de talie în defensivă.

În ultimele meciuri trăiesc mult mai intens. Îmi doresc să facem un progres, ca joc trebuie să arătăm mai bine pe tot parcursul meciului. Arătăm bine la antrenament. Îmi doresc ca pe viitor să avem mult mai multă maturitate în joc.