Rapid începe negocierile pentru atacantul dorit de Pancu: “I-a atras atenţia!”

Rapid trece printr-o perioadă de reconstrucţie, asta după ce sezonul trecut a fost unul ratat, în care obiectivul propus, calificarea în cupele europene, a fost ratat. Giuleştenii l-au înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu şi pregătesc mai multe transferuri.
Tehnicianul vrea să aducă un suflu nou în cadrul lotului şi se gândeşte atât la veniri, cât şi la plecări. Tobias Christensen urmează să ajungă în Polonia, într-o mutare cu totul şi cu totul surprinzătoare.
Rapid şi-a găsit atacant în Italia. Anunţul lui Victor Angelescu
Victor Angelescu a dezvăluit care este situaţia de la Rapid în privinţa transferurilor şi a recunoscut că giuleştenii au pus ochii pe un atacant ce aparţine celor de la Genoa.
“Suntem în negocieri cu doi jucători. Sunt destul de avansate, dar nu am ajuns încă la un numitor comun. Debenedetti e un atacant interesant, a jucat Serie B, îl știm prin prisma relației cu Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo. E un atacant înalt, au fost discuții, dar nu e nimic finalizat.
Trebuie vorbit cu jucătorul, dacă vrea să vină. E și pe placul lui Pancu. A urmărit mai mulți jucători de la Genoa care nu ar mai intra acolo în calcule și el e unul dintre jucătorii care i-au atras atenția. Nu e atât de simplu, că e Dan Șucu și la Genoa și la Rapid. Trebuie să vrea și jucătorul.
Sper ca directorii sportivi, Marius și Diego Lopes, să discute și să aducem niște jucători de la Genoa care să ne ajute. Se putea mai bine în sezoanele trecute, dar acum ne uităm în față. E clar că ne mai trebuie un atacant în lot. Pancu vrea un pivot, un atacant puternic. Îl avem pe Burmaz, care nu e pivot, mai e Jambor, la fel. Vom vedea dacă Jambor rămâne, Daniel Pancu vrea să-i vadă pe toți”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.
Ce atacanţi are Rapid în lot pentru viitor sezon
Una dintre marile probleme pe care Rapid le-a avut a fost legată de compartimentul ofensiv, acolo unde postul de număr 9 nu a fost ocupat cu succes. Elvir Koljic şi Daniel Paraschiv s-au despărţit deja de formaţia bucureşteană, iar în acest moment există mai multe semne de întrebare.
Borisav Burmaz şi-a prelungit contract şi rămâne la Rapid, însă situaţia lui Timotej Jambor este una necunoscută. Împrumutat în Polonia, atacantul nu ştie dacă rămâne în Giuleşti. La fel este şi cazul lui Antoine Baroan, care s-a accidentat grav chiar la prima sa partidă în Portugalia, unde a fost împrumutat.
Francezul e aşteptat să revină pe teren în finalul anului 2026, însă nu se ştie dacă va fi păstrat de Rapid.
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