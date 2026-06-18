Rapid începe negocierile pentru atacantul dorit de Pancu: “I-a atras atenţia!”

Rapid trece printr-o perioadă de reconstrucţie, asta după ce sezonul trecut a fost unul ratat, în care obiectivul propus, calificarea în cupele europene, a fost ratat. Giuleştenii l-au înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu şi pregătesc mai multe transferuri.

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Tehnicianul vrea să aducă un suflu nou în cadrul lotului şi se gândeşte atât la veniri, cât şi la plecări. Tobias Christensen urmează să ajungă în Polonia, într-o mutare cu totul şi cu totul surprinzătoare.

Rapid şi-a găsit atacant în Italia. Anunţul lui Victor Angelescu

Victor Angelescu a dezvăluit care este situaţia de la Rapid în privinţa transferurilor şi a recunoscut că giuleştenii au pus ochii pe un atacant ce aparţine celor de la Genoa.

“Suntem în negocieri cu doi jucători. Sunt destul de avansate, dar nu am ajuns încă la un numitor comun. Debenedetti e un atacant interesant, a jucat Serie B, îl știm prin prisma relației cu Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo. E un atacant înalt, au fost discuții, dar nu e nimic finalizat.

Trebuie vorbit cu jucătorul, dacă vrea să vină. E și pe placul lui Pancu. A urmărit mai mulți jucători de la Genoa care nu ar mai intra acolo în calcule și el e unul dintre jucătorii care i-au atras atenția. Nu e atât de simplu, că e Dan Șucu și la Genoa și la Rapid. Trebuie să vrea și jucătorul.