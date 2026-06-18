Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid începe negocierile pentru atacantul dorit de Pancu: “I-a atras atenţia!”

Rapid începe negocierile pentru atacantul dorit de Pancu: “I-a atras atenţia!”

Mihai Alecu Publicat: 18 iunie 2026, 9:04

Comentarii
Rapid începe negocierile pentru atacantul dorit de Pancu: I-a atras atenţia!

Debenedetti este pe lista celor de la Rapid. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rapid trece printr-o perioadă de reconstrucţie, asta după ce sezonul trecut a fost unul ratat, în care obiectivul propus, calificarea în cupele europene, a fost ratat. Giuleştenii l-au înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu şi pregătesc mai multe transferuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul vrea să aducă un suflu nou în cadrul lotului şi se gândeşte atât la veniri, cât şi la plecări. Tobias Christensen urmează să ajungă în Polonia, într-o mutare cu totul şi cu totul surprinzătoare.

Rapid şi-a găsit atacant în Italia. Anunţul lui Victor Angelescu

Victor Angelescu a dezvăluit care este situaţia de la Rapid în privinţa transferurilor şi a recunoscut că giuleştenii au pus ochii pe un atacant ce aparţine celor de la Genoa.

“Suntem în negocieri cu doi jucători. Sunt destul de avansate, dar nu am ajuns încă la un numitor comun. Debenedetti e un atacant interesant, a jucat Serie B, îl știm prin prisma relației cu Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo. E un atacant înalt, au fost discuții, dar nu e nimic finalizat.

Trebuie vorbit cu jucătorul, dacă vrea să vină. E și pe placul lui Pancu. A urmărit mai mulți jucători de la Genoa care nu ar mai intra acolo în calcule și el e unul dintre jucătorii care i-au atras atenția. Nu e atât de simplu, că e Dan Șucu și la Genoa și la Rapid. Trebuie să vrea și jucătorul.

Reclamă
Reclamă

Sper ca directorii sportivi, Marius și Diego Lopes, să discute și să aducem niște jucători de la Genoa care să ne ajute. Se putea mai bine în sezoanele trecute, dar acum ne uităm în față. E clar că ne mai trebuie un atacant în lot. Pancu vrea un pivot, un atacant puternic. Îl avem pe Burmaz, care nu e pivot, mai e Jambor, la fel. Vom vedea dacă Jambor rămâne, Daniel Pancu vrea să-i vadă pe toți”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Ce atacanţi are Rapid în lot pentru viitor sezon

Una dintre marile probleme pe care Rapid le-a avut a fost legată de compartimentul ofensiv, acolo unde postul de număr 9 nu a fost ocupat cu succes. Elvir Koljic şi Daniel Paraschiv s-au despărţit deja de formaţia bucureşteană, iar în acest moment există mai multe semne de întrebare.

Borisav Burmaz şi-a prelungit contract şi rămâne la Rapid, însă situaţia lui Timotej Jambor este una necunoscută. Împrumutat în Polonia, atacantul nu ştie dacă rămâne în Giuleşti. La fel este şi cazul lui Antoine Baroan, care s-a accidentat grav chiar la prima sa partidă în Portugalia, unde a fost împrumutat.

Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţiiPlinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
Reclamă

Francezul e aşteptat să revină pe teren în finalul anului 2026, însă nu se ştie dacă va fi păstrat de Rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Observator
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
Fanatik.ro
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
8:52

Ce moment pentru Istvan Kovacs. Collina a făcut anunţul: “Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci!”
8:29

Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul
8:25

Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren după ce a marcat pentru Argentina la Campionatul Mondial 2026
8:17

Liverpool, transfer bomba! Aduce un jucator crescut de Real Madrid, direct din cantonamentul Spaniei de la Mondial
7:56

Cristiano Ronaldo, pus la zid de Thierry Henry după rezultatul ruşinos al Portugaliei: “Echipa trebuie, nu tu”
7:41

VideoMunoz, execuţie superbă în Uzbekistan – Columbia! Luis Diaz, pasă de geniu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 3 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 4 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 5 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB 6 Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României