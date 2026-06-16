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Pus pe liber de Daniel Pancu, fotbalistul vrea să plece de la Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 16 iunie 2026, 17:05

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Pus pe liber de Daniel Pancu, fotbalistul vrea să plece de la Rapid

Jucătorii de la Rapid / Sportpictures

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Daniel Pancu a revenit pe banca celor de la Rapid București, iar noul tehnician din Giulești a început o adevărată „revoluție” la nivelul lotului. După ce s-a despărțit de mai mulți jucători, gruparea alb-vișinie poate încheia socotelile cu un alt titular.

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Este vorba despre Marian Aioani, unul dintre cei mai contestați jucători din acest final de sezon la Rapid. Portarul și-ar forța de unul singur plecarea din Giulești.

Marian Aioani vrea să plece de la Rapid

Marian Aioani a fost trecut în plan secund de Daniel Pancu, iar portarul nu are de gând să mai suporte presiunea de la gruparea alb-vișinie. Acesta și-ar forța plecarea de la Rapid.

Jucătorul cotat la 1,5 milioane de euro se află în ultimul an de contract cu Rapid și a discutat deja cu agenții săi pentru a găsi o soluție cât mai rapidă.

„Și-a sunat agentul italian… L-a anunțat că vrea să plece, că nu se mai regăsește la Rapid și că ar fi cel mai bine pentru el să-și rezilieze contractul și să meargă în altă parte”, au precizat oameni apropiați jucătorului pentru gsp.ro.

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