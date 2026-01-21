Rapid l-a cedat! Mutarea a fost anunţată oficial: "Să ai un sezon cât mai bun" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid l-a cedat! Mutarea a fost anunţată oficial: "Să ai un sezon cât mai bun"

Radu Constantin Publicat: 21 ianuarie 2026, 18:41

Mutarea momentului din Liga 1. Rapid a cedat un jucător sub formă de împrumut la Metaloglobus. Este vorba de Robert Bădescu, jucător de 20 de ani. El a fost crescut de Rapid, iar în actuala ediţie de campionat a evoluat în şapte partide.

Împrumutul lui Robert Bădescu a fost anunţat oficial de clubul Rapid, însoţit şi de o declaraţie a fotbalistului.

„Robert Bădescu va evolua sub formă de împrumut la Metaloglobus până la finalul sezonului.

«Rapid este clubul care m-a ajutat să cresc și sunt recunoscător pentru tot. Plec cu dorința de a juca, de a acumula experiență și de a reveni mai puternic. Le urez mult succes colegilor mei și suporterilor! La vara vreau să ne bucurăm împreună! Hai, Rapid!», a transmis Robert Bădescu.

Fundașul în vârstă de 20 de ani a bifat 7 apariții pentru Rapid în acest sezon. Mult succes, Robert! Să ai un sezon cât mai bun și să revii mai puternic!”, se arată în comunicatul emis de Rapid pe rețelele de socializare.

1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
