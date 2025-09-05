Rapid pregăteşte încă un transfer pe final de mercato! Giuleştenii mai au trei zile la dispoziţie - Antena Sport

Rapid vrea să mai aducă un jucător în ultimele trei zile de mercato. Potrivit gsp.ro, este vorba despre Jan Repas, un mijlocaş de 28 de ani din Slovenia. Acesta ar fi al cincilea transfer al lui Rapid din această vară.

Chiar Victor Angelescu, preşedintele celor de la Rapid, a anunţat recent că speră să mai poată aduce un jucător în Giuleşti, echipa fiind în discuţii chiar cu un mijlocaş dorit de către Costel Gâlcă.

Rapid îl vrea pe Jan Repas de la Maribor

De la venirea la Rapid, Costel Gâlcă a tot cerut întăriri pe postul de mijlocaş central. Potrivit gsp.ro, se pare că Jan Repas este cel care va acoperi postul din Giuleşti. Gâlcă îl ştie bine pe Repas de la dubla din urmă cu un an, dintre Maribor şi Universitatea Craiova.

“Suntem în negocieri pentru un mijlocaș, pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: ori ajunge la noi, ori rămâne la acel club”, spunea Victor Angelescu, recent, la digisport.ro.

În acest moment, Jan Repas evoluează la NK Maribor, formaţie la care este legitimat încă din 2020. El a mai jucat în cariera sa la Caen, în Franţa, şi la Domzale, în Slovenia.