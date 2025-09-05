Rapid pregăteşte încă un transfer pe final de mercato! Giuleştenii mai au trei zile la dispoziţie - Antena Sport

Rapid vrea să mai aducă un jucător în ultimele trei zile de mercato. Potrivit gsp.ro, este vorba despre Jan Repas, un mijlocaş de 28 de ani din Slovenia. Acesta ar fi al cincilea transfer al lui Rapid din această vară.
Chiar Victor Angelescu, preşedintele celor de la Rapid, a anunţat recent că speră să mai poată aduce un jucător în Giuleşti, echipa fiind în discuţii chiar cu un mijlocaş dorit de către Costel Gâlcă.
Rapid îl vrea pe Jan Repas de la Maribor
De la venirea la Rapid, Costel Gâlcă a tot cerut întăriri pe postul de mijlocaş central. Potrivit gsp.ro, se pare că Jan Repas este cel care va acoperi postul din Giuleşti. Gâlcă îl ştie bine pe Repas de la dubla din urmă cu un an, dintre Maribor şi Universitatea Craiova.
“Suntem în negocieri pentru un mijlocaș, pe care l-a dorit Costel Gâlcă. Ne dorim doar un singur jucător. Atât. Este un jucător sub contract cu alt club. Sunt două variante: ori ajunge la noi, ori rămâne la acel club”, spunea Victor Angelescu, recent, la digisport.ro.
În acest moment, Jan Repas evoluează la NK Maribor, formaţie la care este legitimat încă din 2020. El a mai jucat în cariera sa la Caen, în Franţa, şi la Domzale, în Slovenia.
Giuleştenii trebuie să se grăbească însă pentru a realiza transferul lui Jan Repas, deoarece perioada de mercato din România se încheie pe 8 septembrie. În cazul în care se va depăşi această dată, echipele mai pot legitima doar jucători sosiţi din postura de jucători liberi de contract.
În cazul în care transferul lui Repas va deveni certitudine, atunci acesta va fi al cincilea jucător adus de Rapid vara aceasta. În Giuleşti au mai ajuns Lars Kramer, Kader Keita, Drukin Hazrollaj şi Antoine Baroan.
- 800.000 de euro este cota de piaţă a lui Jan Repas pe transfermarkt.com
- 15 meciuri în Ligue 1, la Caen
- 4 selecţii la naţionala Sloveniei
- CFR Cluj se pregăteşte de un nou transfer, după Kurt Zouma! Anunţul făcut de L’Equipe şi gafa francezilor
- Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”
- Bjorn Borg suferă de cancer! Legenda tenisului a făcut anunțul
- Gigi Becali a lăudat un rival din Liga 1: „E prea șmecher”. Verdict despre lupta la titlu
- Petrolul a transferat un atacant din Elveția! Jucătorul a fost pregătit de un antrenor român