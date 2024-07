Starul lui Maribor, verdict după victoria cu Universitatea Craiova! Cum a caracterizat echipa lui Costel Gâlcă: "Ştiam asta" - Antena Sport

Starul lui Maribor a dat un verdict după victoria cu Universitatea Craiova. Echipa din Slovenia s-a impus cu 2-0 în prima manşă a turului 2 preliminar Conference League, meci care a fost în direct pe Antena Stars şi în AntenaPLAY.

Eliminarea lui Maldonado din minutul 31 al partidei le-a făcut viaţa mai uşoară slovenilor, care au marcat cele două goluri în repriza secundă.

Starul lui Maribor, verdict după victoria cu Universitatea Craiova! Cum a caracterizat echipa lui Costel Gâlcă

Jan Repas este conştient că diferenţa s-a făcut în momentul în care echipa lui Costel Gâlcă a rămas în 10 oameni. Din punctul său de vedere, Universitatea Craiova este o echipă mai bună decât Botev Plovdiv, echipă care a eliminat Maribor în turul 1 preliminar Europa League:

„Știam că vom întâlni un adversar dificil, chiar mai bun decât Botev Plovdiv, în opinia mea, însă am intrat bine în meci. Am reușit să ajungem în careul advers, iar cartonașul roșu ne-a făcut meciul mai simplu.

Am forțat adversarul să se apere, iar acest lucru le-a luat multă energie. Bine că am marcat în repriza secundă și a devenit totul mult mai simplu pentru noi. A fost foarte important și că am marcat al doilea gol și avem un avantaj bun înaintea returului”, a declarat Jan Repas, la finalul partidei.