Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 - Antena Sport

Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii poartă negocieri avansate cu rivala Petrolul, pentru a obţine semnătura lui Robert Sălceanu (22 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până în acest moment, trupa de sub Grant a oficializat un singur transfer. Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid, fiind împrumutat de la Real Oviedo.

Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii

Rapid e la un pas să ajungă la o înţelegere cu cei de la Petrolul, înainte de realuarea Ligii 1, notează gsp.ro. Rareş Pop urmează să fie cedat de giuleşteni la formaţia din Ploieşti, pentru transferul lui Robert Sălceanu.

Cele două echipe urmează să pună la punct ultimele detalii privind transferul lui Robert Sălceanu. Iniţial, Rapid urma să-i cedeze la “pachet” pe Rareş Pop şi pe Claudiu Micovschi, însă Micovschi a ales să se transfere la FC Argeş.

Petrolul insistă pentru semnătura lui Rareş Pop, dat fiind faptul că jucătorul va putea îndeplini regula U21 în următorul sezon şi jumătate. Totuşi, “lupii” nu îl vor la schimb doar pe tânărul mijlocaş, ci şi pe stopperul Cristi Ignat.