Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1 - Antena Sport

Rapid, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Negocieri avansate cu rivala din Liga 1

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 11:10

Robert Sălceanu, în FCSB - Petrolul/ Sport Pictures

Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. Giuleştenii poartă negocieri avansate cu rivala Petrolul, pentru a obţine semnătura lui Robert Sălceanu (22 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până în acest moment, trupa de sub Grant a oficializat un singur transfer. Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid, fiind împrumutat de la Real Oviedo.

Rapid e la un pas să ajungă la o înţelegere cu cei de la Petrolul, înainte de realuarea Ligii 1, notează gsp.ro. Rareş Pop urmează să fie cedat de giuleşteni la formaţia din Ploieşti, pentru transferul lui Robert Sălceanu.

Cele două echipe urmează să pună la punct ultimele detalii privind transferul lui Robert Sălceanu. Iniţial, Rapid urma să-i cedeze la “pachet” pe Rareş Pop şi pe Claudiu Micovschi, însă Micovschi a ales să se transfere la FC Argeş.

Petrolul insistă pentru semnătura lui Rareş Pop, dat fiind faptul că jucătorul va putea îndeplini regula U21 în următorul sezon şi jumătate. Totuşi, “lupii” nu îl vor la schimb doar pe tânărul mijlocaş, ci şi pe stopperul Cristi Ignat.

Reclamă
Reclamă

Dacă fundaşul central nu va fi cedat de Rapid, atunci Petrolul va solicita şi o sumă de bani suplimentară în schimbul lui Robert Sălceanu, la care se vor adăuga şi procente dintr-un viitor transfer.

Ce a spus Victor Angelescu despre transferul lui Robert Sălceanu

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a anunţat că giuleştenii sunt aproape de rezolvarea transferului lui Robert Sălceanu (21 de ani), jucătorul Petrolului.

În afară de Sălceanu, Rapid vrea alţi doi jucători. Giuleştenii vor să se întârească, sperând să se lupte pentru titlu în acest sezon. Rapid e momentan pe 2 în Liga 1, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

Cum a reuşit un câine să dea foc casei, în Canada. Vecinii au alertat pompieriiCum a reuşit un câine să dea foc casei, în Canada. Vecinii au alertat pompierii
Reclamă

“Încă discutăm pentru Sălceanu. Eu sper că da. Sunt negocieri între cluburi, dar și cu jucătorul. Sper să definitivăm. Dacă nu, vom aduce pe altcineva. Micovschi pleacă la FC Argeș, definitiv. Rareș Pop vom vedea, ori se va duce undeva să joace meci de meci, ori va rămâne la noi, dar împrumut. Sunt mai multe cluburi interesate de el, printre care și Petrolul. Mai sunt două cluburi care îl vor, împrumut, dar vom vedea”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Reclamă
