Rareş Pop, reacţie neaşteptată după "dubla" marcată pentru Rapid: "Dacă răspund, probabil aş avea probleme!" - Antena Sport

Rareş Pop a avut o reacţie neaşteptată după „dubla” marcată pentru Rapid. Salvatorul giuleştenilor din meciul cu Unirea Slobozia a evitat să răspundă la o întrebare despre schimbările aduse de Marius Şumudică la echipă, după demiterea lui Neil Lennon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rareş Pop a reuşit o „dublă” de senzaţie, la 19 ani. Mijlocaşul ofensiv al giuleştenilor şi-a găsit pofta de gol sub comanda lui Marius Şumudică şi i-a adus Rapidului a doua victorie stagională.

Rareş Pop, reacţie neaşteptată după „dubla” marcată pentru Rapid

La finalul meciului, Marius Şumudică i-a strâns pe toţi jucătorii în jurul lui şi le-a purtat un discurs. După, i-a sărutat pe toţi pe frunte.

„A fost un efort de echipă. Singurul punct pozitiv a fost că am marcat. Am dat totul din noi şi în final am obţinut cele 3 puncte.

E oarecum rodul muncii mele de până acum, sper să o ţin tot aşa. Cu siguranţă orice jucător care începe din primul 11 are parte de încrederea antrenorului. Dar oricine intră trebuie să dea totul.