Edi Iordănescu l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: "A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci" - Antena Sport

Edi Iordănescu a fost extrem de nemulţumit de prestaţia lui Horaţiu Feşnic, în meciul tur dintre AEK Larnaca şi Legia Varşovia, încheiat cu victoria ciprioţilor, scor 4-1, în turul 3 preliminar Europa League.

Înfrângerea dureroasă pentru echipa lui Edi Iordănescu o face pe Legia să fie cu un picior în afara competiţiei. Cu toate acestea, el a rămas cu un gusta mar din cauza arbitrilor români, în frunte cu Horaţiu Feşnic.

Edi Iordănescu nu l-a menajat pe Horaţiu Feşnic: “Cei din conducere făceau haz de necaz”

Fostul selecţioner a declarat că cei din conducerea lui Legia l-au întrebat dacă nu cumva a fost vorba de plătirea unor poliţe, după prestaţia arbitrului din Cluj la meciul AEK Larnaca – Legia Varşovia:

“Sunt un pic trist, pentru că a fost o brigadă românească, foarte bună de arbitri, cu foarte multă experiență, dar am fost foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat.

După meci conducerea chiar m-a întrebat, ‘Domne, ați avut vreo dispută în trecut? S-au plătit ceva polițe?’ Chiar făceau haz de necaz ‘A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci?’. Eram neînvinși până atunci, aveam doar un egal și numai victorii”, a declarat Edi Iordănescu, la fanatik.ro.