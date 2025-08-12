Edi Iordănescu l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: "A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci" - Antena Sport

Închide meniul
Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: "A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci"

Edi Iordănescu l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: “A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci”

Publicat: 12 august 2025, 15:12

Edi Iordănescu şi Horaţiu Feşnic / Colaj Profimedia

Edi Iordănescu a fost extrem de nemulţumit de prestaţia lui Horaţiu Feşnic, în meciul tur dintre AEK Larnaca şi Legia Varşovia, încheiat cu victoria ciprioţilor, scor 4-1, în turul 3 preliminar Europa League.

Înfrângerea dureroasă pentru echipa lui Edi Iordănescu o face pe Legia să fie cu un picior în afara competiţiei. Cu toate acestea, el a rămas cu un gusta mar din cauza arbitrilor români, în frunte cu Horaţiu Feşnic.

Edi Iordănescu nu l-a menajat pe Horaţiu Feşnic: “Cei din conducere făceau haz de necaz”

Fostul selecţioner a declarat că cei din conducerea lui Legia l-au întrebat dacă nu cumva a fost vorba de plătirea unor poliţe, după prestaţia arbitrului din Cluj la meciul AEK Larnaca – Legia Varşovia:

“Sunt un pic trist, pentru că a fost o brigadă românească, foarte bună de arbitri, cu foarte multă experiență, dar am fost foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat.

După meci conducerea chiar m-a întrebat, ‘Domne, ați avut vreo dispută în trecut? S-au plătit ceva polițe?’ Chiar făceau haz de necaz ‘A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci?’. Eram neînvinși până atunci, aveam doar un egal și numai victorii”, a declarat Edi Iordănescu, la fanatik.ro.

Fostul selecţioner al României a vorbit şi despre fazele care i-au scos din sărite pe polonezi pentru modul în care au fost judecate:

“Și de ce spun asta? La 0-0 am avut gol anulat, un ofsaid milimetric, dar este ofsaid. După care am luat roșu. Dar după două galbene, primul nici fault n-a fost. S-au pripit total. Dar golul de 2-1, unde s-a rupt totul. A fost henț clar în careu la un corner al nostru și trebuia dat penalty pentru noi. Nu se dă penalty, se lasă jocul să continue și din faza respectivă, pe contraatac, iese gol.

Și așa cum nouă ne-a fost anulat la VAR ofsaidul ăla milimetric, așa am solicitat și noi să se vadă hențul, pentru că e henț clar în careu.

Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegaleRomânii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
E henț clar! Se ajută de mână și schimbă direcția mingii. De acolo iese contraatac și gol. Trebuia analizată faza și sunt convins că se dădea penalty pentru noi. Adică în loc să fie 2-1 pentru noi, e 2-1 pentru gazde. Cu tot respectul, sunt arbitrii valoroși, dar ne-au pus într-o situație dificilă și au creat și o imagine urâtă în Polonia. Dacă la final conducerea m-a întrebat dacă am avut vreo contră în trecut cu ei…”, a mai spus Edi Iordănescu.

AEK Larnaca – Legia 4-1

Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.

Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat rapid, egalând în minutul 18, când a înscris Nsame.

Echipa gazdă, antrenată de spaniolul Imanol Idiakez, a rezolvat meciul în repriza secundă. Mai întâi a marcat Angielski, în minutul 48, aducând pe AEK în avantaj, apoi Chacon a făcut 3-1, pentru ca în minutul 85 autogolul lui Rajovic să pună pe tabelă scorul final, AEK Larnaca – Legia Varşovia 4-1, notează news.ro.

Meciul nu s-a terminat însă înainte ca oaspeţii să rămână în zece, după eliminarea lui Kapustka, în minutul 90+8.

De menționat este că manșa tur a „dublei” lui Edi Iordănescu, din turul 3 al preliminariilor UEFA Europa League, a fost arbitrată de Horațiu Feșnic.

