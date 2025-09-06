Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul - Antena Sport

Închide meniul
Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul

Publicat: 6 septembrie 2025, 9:38

Jucătorii FCSB-ului, înaintea meciului cu CFR Cluj / Sport Pictures

FCSB anunţa transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundaş central deţinut în coproprietate de FC Argeş şi Benfica Lisabona, dar mutarea a picat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a precizat că transferul nu s-a mai făcut fiindcă primarul din Piteşti, Cristian Gentea, s-a opus mutării. De altfel, edilul Piteştiului mărturisea că a fost surprins atunci când a auzit că Tudose s-a înţeles cu FCSB.

Transferul lui Mario Tudose la FCSB nu se mai realizează!

Am pierdut un jucător! Aveam un transfer făcut… (n.r. Tudose nu mai semnează cu FCSB?) Nu. Deşi am fost martor când pur şi simplu se bătuse palma, Gigi se înţelesese cu Dani Coman.

Înţeleg că primarul a intervenit şi nu a fost valabilă înţelegerea. Nu se semnase, dar era cuvântul dat. Noţiunea de «gentlemen’s agreement» nu există în fotbalul românesc sau cel puţin în cazul ăsta nu a existat.

I s-a reproşat şi tatălui jucătorului că de ce a venit să discute cu noi. Eu am mesaje în telefon, ni s-a recomandat clar să îl convingem că nu vrea şi l-am convins. Şi când l-am convins...”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Am rămas și eu foarte surprins când m-a sunat astăzi (n.r.: vineri) tatăl lui Mario, că au primit o ofertă de nerefuzat… Nu știu cu cine s-au înțeles, ce au vorbit, dar pot să vă spun că atât din punctul meu de vedere, cât și din cel al lui Dani Coman, Mario Tudose rămâne la FC Argeș. Cu siguranță va pleca de la FC Argeș, dar nu acum”, declara anterior primarul Piteştiului, Cristian Geantă, pentru digisport.ro.

Tudose ar fi putut evolua în centrul apărării FCSB-ului cu Ngezana, care l-a lovit în figură în meciul direct

Mario Tudose este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 350.000 de euro. Gigi Becali a transmis că FCSB vrea să transfere un fundaş central, fiind nemulţumit de prestaţiile din ultima vreme ale lui Mihai Popescu. FCSB studiază şi varianta lui Leo Bolgado (27 de ani), jucătorul lui CFR Cluj. Neluţu Varga a spus că ultimul preţ pentru Bolgado este de 700.000 de euro. Varga i-a dat lui Becali posibilitatea să achite această sumă şi în două tranşe.

Siyabonga Ngezana l-a lovit cu tibia direct în figură pe Mario Tudose în meciul FCSB – FC Argeş 0-2, disputat pe 24 august. Ngezana a încercat o reluare din foarfecă în minutul 24 al meciului şi l-a lovit pe Tudose. Din fericire, fundaşul central nu s-a accidentat grav.

