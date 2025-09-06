Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul - Antena Sport

FCSB anunţa transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundaş central deţinut în coproprietate de FC Argeş şi Benfica Lisabona, dar mutarea a picat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a precizat că transferul nu s-a mai făcut fiindcă primarul din Piteşti, Cristian Gentea, s-a opus mutării. De altfel, edilul Piteştiului mărturisea că a fost surprins atunci când a auzit că Tudose s-a înţeles cu FCSB.

Transferul lui Mario Tudose la FCSB nu se mai realizează!

“Am pierdut un jucător! Aveam un transfer făcut… (n.r. Tudose nu mai semnează cu FCSB?) Nu. Deşi am fost martor când pur şi simplu se bătuse palma, Gigi se înţelesese cu Dani Coman.

Înţeleg că primarul a intervenit şi nu a fost valabilă înţelegerea. Nu se semnase, dar era cuvântul dat. Noţiunea de «gentlemen’s agreement» nu există în fotbalul românesc sau cel puţin în cazul ăsta nu a existat.

I s-a reproşat şi tatălui jucătorului că de ce a venit să discute cu noi. Eu am mesaje în telefon, ni s-a recomandat clar să îl convingem că nu vrea şi l-am convins. Şi când l-am convins...”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.