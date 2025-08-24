FCSB - FC Argeş, 21:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de puncte - Antena Sport

Meciul FCSB – FC Argeş e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:30.
Campioana României are mare nevoie de puncte, în condiţiile în care, înaintea acestui meci, ocupă numai locul 13 în Liga 1. FCSB, care s-a concentrat în acest start de sezon pe cupele europene, are numai 5 puncte după 6 meciuri. De partea cealaltă, FC Argeş e pe locul 9 în Liga 1, cu 9 puncte.
FCSB – FC Argeş LIVE TEXT
Echipele probabile:
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Lixandru, Alhassan – M. Toma, Cisotti, Oct. Popescu – Thiam
Antrenor: Elias Charalambous
FC ARGEȘ (4-3-3): Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic – Ferreira, Matos, Bettaieb
Antrenor: Bogdan Andone
Stadion: Arena Națională
Arbitru: Marcel Bîrsan // Asistenți: Alexandru Filip, Ionuț Neacșu
Arbitru VAR: Adrian Cojocaru // Arbitru VAR: Claudiu Marcu