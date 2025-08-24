FCSB - FC Argeş, 21:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de puncte - Antena Sport

Închide meniul
FCSB - FC Argeş, 21:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de puncte

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB – FC Argeş, 21:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de puncte

FCSB – FC Argeş, 21:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de puncte

Publicat: 24 august 2025, 16:01

FCSB – FC Argeş, 21:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de puncte

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

Meciul FCSB – FC Argeş e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:30.

Campioana României are mare nevoie de puncte, în condiţiile în care, înaintea acestui meci, ocupă numai locul 13 în Liga 1. FCSB, care s-a concentrat în acest start de sezon pe cupele europene, are numai 5 puncte după 6 meciuri. De partea cealaltă, FC Argeş e pe locul 9 în Liga 1, cu 9 puncte.

FCSB – FC Argeş LIVE TEXT

Echipele probabile:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Lixandru, Alhassan – M. Toma, Cisotti, Oct. Popescu – Thiam
Antrenor: Elias Charalambous

FC ARGEȘ (4-3-3): Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic – Ferreira, Matos, Bettaieb
Antrenor: Bogdan Andone

Stadion: Arena Națională

Arbitru: Marcel Bîrsan // Asistenți: Alexandru Filip, Ionuț Neacșu

Arbitru VAR: Adrian Cojocaru // Arbitru VAR: Claudiu Marcu

În ultimele 10 întâlniri directe dintre cele două echipe, FCSB s-a impus de 7 ori, iar 3 partide s-au terminat la egalitate.

Ultima partidă dintre cele două echipe a avut loc pe 26 februarie 2023, în Liga 1. Roş-albaştrii s-au impus atunci cu 2-1, în deplasare.

 

