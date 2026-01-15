Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj a anunţat decizia în privinţa lui Ciprian Deac, după ce veteranul de la CFR Cluj a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Mijlocaşul ajuns la 39 de ani nu a făcut deplasarea alături de clujeni în cantonamentul de iarnă de la Oliva Nova.

Imediat a început o adevărată dispută. Mai multe cluburi din Liga 1 au anunţat că vor să-l transfere pe jucătorul de 39 de ani, iar patronul Ioan Varga a revenit asupra deciziei luate de Daniel Pancu, anunţând că jucătorul rămâne la Cluj cât doreşte, chiar şi într-o funcţie de conducere. Iuliu Mureşan a declarat astăzi finalul “telenovelei” Cirpian Deac. Mai exact, el îşi ca continua contractul şi va rămâne în lotul lui Daniel Pancu.

“Ciprian Deac rămâne în lotul CFR-ului. Se va antrena cu echipa începând de joi. Dacă va fi nevoie de el, antrenorii vor apela la el. Depinde și de el, dar el e recunoscut pentru modul spartan în care se pregătește. Depinde cum o să-l vadă antrenorii. Dacă va fi nevoie de el, sunt convins că va juca și va da maxim. Sunt convins că va fi nevoie de el la un moment dat”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit sport.ro.