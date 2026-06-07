Răsturnare de situație: jucătorul considerat transferat la FCSB semnează cu altă echipă!

FCSB a încercat să fure startul în campania de mercato și să bifeze o primă lovitură, însă jucătorul a avut alte planuri și după negocieri intense a ales să accepte o altă ofertă.

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Stefan Pirgic, mijlocașul sârb al celor de la Zeleznicar Pancevo, care a fost în discuții cu FCSB de mai multe săptămâni, a preferat să meargă în campionatul Cehiei, de unde a primit o ofertă mai consistentă.

Stefan Pirgic refuză transferul la FCSB și merge la altă echipă

Se pare că Pirgic a spus da propunerii venită de la Viktoria Plzen, grupare care a făcut o “ofertă de nerefuzat”, notează jurnaliștii din Serbia. Jucătorul în vârstă de 23 ar mai fi fost dorit și de Steaua Roșie Belgrad.

”După interesul FCSB-ului, cehii au intrat în cursă. Clubul (n.r. Zeleznicar) nu era tocmai pregătit să renunțe la unul dintre cei mai buni fotbaliști. Dar, odată cu oferta de 1,5 milioane de euro (n.r. de la Plzen), a urmat o răsturnare de situație.

Conducerea clubului din Pancevo le-a spus clar cehilor că sunt pregătiți pentru cooperare. Lucrurile ar trebui finalizate în următoarele zile”, a fost anunțul celor de la sportinjo.rs.