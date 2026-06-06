Gigi Becali a luat decizia în privinţa transferurilor pregătite la FCSB: “Nu am ce să iau de acolo”

Gigi Becali a oferit noi detalii despre transferurile pregătite la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că nu va aduce la echipa sa jucători din Liga 1.

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Gigi Becali a transmis că va transfera nu mai puţin de şase jucători. Acesta pregăteşte o “revoluţie” în lotul lui Marius Baciu, după ruşinea ratării play-off-ului, în sezonul recent încheiat.

Gigi Becali a luat decizia în privinţa transferurilor pregătite la FCSB: nu vrea jucători din Liga 1

Gigi Becali a mai transmis că mai multe persoane de la FCSB caută jucători potriviţi pentru a fi transferaţi, în perioada de mercato de vară. Patronul roş-albaştrilor a declarat că va schimba “din temelii” echipa, însă nu cu jucători din fotbalul intern, căutând doar în străinătate.

“Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, 20, 30, 100, 1000 de jucători. Ei selectează trei, din trei aleg eu unul. Până acum mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri. O să vedem care e treaba. Normal că nu dau 10 milioane pe un jucător, nu? Echipa trebuie întărită. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

Echipa trebuie schimbată din temelii. Dacă te bate Metaloglobus, dacă te bate Slobozia, ce pretenții mai ai? Trebuie să întărești echipa, egal mai merge, poate a fost ghinion, dar să te bată aceste echipe înseamnă că trebuie să schimbi din temelii. Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.