OFICIAL | Fosta mare speranţă de la FCSB, transfer în liga secundă la doar 24 de ani

Perioada de mercato pentru echipele din România a început deja, iar mai multe formaţii încearcă să se întărească cât mai rapid în vederea viitorului sezon.

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Unul dintre fotbaliştii care au rămas fără contract, însă şi-au găsit repede un nou angajament, Cristi Dumitru, o să continue în liga secundă, după ce a fost anul trecut la Metalul Buzău, atacantul de bandă a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Fostul jucător de la FCSB a semnat în liga secundă

Considerat un mare talent pe când era un puşti, Cristi Dumitru nu a reuşit să confirme şi este nevoit acum să se afirme în ligile inferioare.

“Bine ai venit, Cristian Dumitru! SCM Râmnicu Vâlcea anunță transferul lui Cristian Dumitru, jucător ofensiv și fost internațional de tineret al României. Cristian sosește la Vâlcea de la AFC Metalul Buzău, după un parcurs important în fotbalul românesc.

Format la academia FCSB, Cristian a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi importante din primele două eșaloane și a bifat selecții la reprezentativa U21 a României. Poate evolua atât în banda stângă, cât și în banda dreaptă sau pe postul de atacant central, fiind apreciat pentru viteza, tehnica și capacitatea de a destabiliza defensivele adverse.