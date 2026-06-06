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OFICIAL | Fosta mare speranţă de la FCSB, transfer în liga secundă la doar 24 de ani

Mihai Alecu Publicat: 6 iunie 2026, 16:30

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OFICIAL | Fosta mare speranţă de la FCSB, transfer în liga secundă la doar 24 de ani

Cristi Dumitru a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea. Foto: Sport Pictures

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Perioada de mercato pentru echipele din România a început deja, iar mai multe formaţii încearcă să se întărească cât mai rapid în vederea viitorului sezon.

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Unul dintre fotbaliştii care au rămas fără contract, însă şi-au găsit repede un nou angajament, Cristi Dumitru, o să continue în liga secundă, după ce a fost anul trecut la Metalul Buzău, atacantul de bandă a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Fostul jucător de la FCSB a semnat în liga secundă

Considerat un mare talent pe când era un puşti, Cristi Dumitru nu a reuşit să confirme şi este nevoit acum să se afirme în ligile inferioare.

“Bine ai venit, Cristian Dumitru! SCM Râmnicu Vâlcea anunță transferul lui Cristian Dumitru, jucător ofensiv și fost internațional de tineret al României. Cristian sosește la Vâlcea de la AFC Metalul Buzău, după un parcurs important în fotbalul românesc.

Format la academia FCSB, Cristian a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi importante din primele două eșaloane și a bifat selecții la reprezentativa U21 a României. Poate evolua atât în banda stângă, cât și în banda dreaptă sau pe postul de atacant central, fiind apreciat pentru viteza, tehnica și capacitatea de a destabiliza defensivele adverse.

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La doar 24 de ani, Cristian vine la SCM Râmnicu Vâlcea cu ambiția de a contribui la îndeplinirea obiectivelor clubului în primul sezon după promovarea în Liga a II-a.

‘Am ales SCM Râmnicu Vâlcea pentru proiectul ambițios construit aici și sunt pregătit să dau totul pentru această echipă și pentru suporteri’, a spus Dumitru.

Cristian, îți urăm bun venit la SCM Râmnicu Vâlcea și cât mai multe reușite în tricoul roș-albastru!”, a fost anunţul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.

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Cristi Dumitru, comparat cu Sergio Aguero pe când era un adolescent

Mihai Stoica era încântat de calităţile lui Cristi Dumitru şi l-a comparat pe aceasta, când avea doar 18 ani, cu Kun Aguero, atacantul care a scris istorie la Atletico Madrid sau Manchester City.

“Mi-aș dori foarte mult să-l readucem pe Cristi Dumitru. Cred foarte mult în el, a primit puține minute la Clinceni, fără să le reproșez ceva celor de acolo. E firesc să joci cu Merloi. Dar, nu e normal ca un copil de 18 ani doar să se antreneze.

Mai bine joacă la echipa a doua la noi și face mai apoi pasul la prima. Cristi este un jucător de profilul lui Kun Aguero, fotbalist de care o să mai auziți și o să mă citați”, spunea Mihai Stoica în 2020.

Cristi Dumitru a jucat de 14 ori pentru FCSB, a marcat de 3 ori şi a oferit 2 pase decisive. A mai evoluat pentru FC Argeş, CS Mioveni, FC Buzău, Academica Clinceni şi FC Voluntari, iar la formaţia piteşteană a reuşit cele mai bune prestaţii.

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