Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş - FCSB 1-0: "Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie”

Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: “Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie”

Alex Masgras Publicat: 17 ianuarie 2026, 8:49

Comentarii
Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş – FCSB 1-0: Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie

Raul Rusescu / AntenaSport

Raul Rusescu a vorbit despre debutul cu stângul al celor de la FCSB în 2026 şi a tras un semnal uriaş de alarmă pentru campioana României. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut partida de vineri seară cu FC Argeş, scor 0-1, şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prestaţia neconvingătoare din partida de la Mioveni le dă mari emoţii roş-albaştrilor, care luptă pentru calificarea în play-off. În cazul unui scenariu de coşmar, în care FCSB nu prinde un loc în primele şase echipe, Rusescu i-a avertizat pe campioni că situaţia se poate înrăutăţi.

Raul Rusescu nu vede cu ochi buni înfrângerea FCSB-ului în primul meci din 2026: “La modul cel mai serios”

Fostul atacant al FCSB-ului a amintit de echipe precum Sepsi Sf. Gheorghe sau FCU Craiova care luptau pentru play-off la începutul anului calendaristic, dar aveau să retrogradeze la finalul sezoanelor respective:

“Nu vreau să fiu eu cel care sună deșteptarea, dar cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să sperie pe toată lumea. La modul cel mai serios, pentru absolut toate echipele, aceste două cazuri ar trebui să sperie. Erau la trei puncte de play-off la prima etapă din ianuarie, ambele, dacă nu mă înșel, și au avut o serie dezastruoasă.

Am văzut o a doua repriză mai slabă decât prima. În a doua repriză nu am avut absolut nimic, unii s-au apărat foarte bine, alții s-au chinuit. Un meci modest, cum nu mi-aș dori să mai văd, din păcate, fotbal puțin, teren prost, minge albă, zăpadă, o înfrângere pentru campioană. Nu prea sunt multe de spus.

Reclamă
Reclamă

Schimbările nu au funcționat. În repriza a doua nu am văzut nicio ocazie mare. Play-off-ul va fi diferit, un campionat care se va disputa cu condiții de foarte mare stres pentru toate echipele. Pentru FC Argeș să prindă play-off-ul este ca și cum ar fi câștigat campionatul. Am văzut foarte puțin fotbal, din păcate, pentru primul meci al anului”, a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

În urma acestui prim meci din 2026, FCSB rămâne pe locul 9, 31 de puncte, în timp ce FC Argeş şi-a consolidat locul 5, cu 37 de puncte. Campioana României se află acum la 2 puncte de locurile de play-off, dar diferenţa se poate mări, dacă Oţelul Galaţi se va impune în meciul din Gruia, cu CFR Cluj.

Val de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâniVal de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România”
11:37
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
11:13
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
11:03
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”
10:48
VideoCleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde
10:36
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”