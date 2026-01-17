Raul Rusescu trage un semnal uriaş de alarmă, după FC Argeş - FCSB 1-0: "Cazurile Sepsi şi FCU Craiova ar trebui să sperie" - Antena Sport

Raul Rusescu a vorbit despre debutul cu stângul al celor de la FCSB în 2026 şi a tras un semnal uriaş de alarmă pentru campioana României. Echipa lui Elias Charalambous a pierdut partida de vineri seară cu FC Argeş, scor 0-1, şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte.

Prestaţia neconvingătoare din partida de la Mioveni le dă mari emoţii roş-albaştrilor, care luptă pentru calificarea în play-off. În cazul unui scenariu de coşmar, în care FCSB nu prinde un loc în primele şase echipe, Rusescu i-a avertizat pe campioni că situaţia se poate înrăutăţi.

Raul Rusescu nu vede cu ochi buni înfrângerea FCSB-ului în primul meci din 2026: “La modul cel mai serios”

Fostul atacant al FCSB-ului a amintit de echipe precum Sepsi Sf. Gheorghe sau FCU Craiova care luptau pentru play-off la începutul anului calendaristic, dar aveau să retrogradeze la finalul sezoanelor respective:

“Nu vreau să fiu eu cel care sună deșteptarea, dar cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să sperie pe toată lumea. La modul cel mai serios, pentru absolut toate echipele, aceste două cazuri ar trebui să sperie. Erau la trei puncte de play-off la prima etapă din ianuarie, ambele, dacă nu mă înșel, și au avut o serie dezastruoasă.

Am văzut o a doua repriză mai slabă decât prima. În a doua repriză nu am avut absolut nimic, unii s-au apărat foarte bine, alții s-au chinuit. Un meci modest, cum nu mi-aș dori să mai văd, din păcate, fotbal puțin, teren prost, minge albă, zăpadă, o înfrângere pentru campioană. Nu prea sunt multe de spus.