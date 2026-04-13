Războiul Rădoi – Becali, inevitabil? „Cred că va izbucni conflictul. Nu e normal"

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 13:30

Colaj Mirel Rădoi - Gigi Becali / AntenaSport

Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB după ratarea calificării în play-off părea că îl va liniști pe Gigi Becali. Acesta a promis că nu va interveni în alcătuirea echipei. Nu s-a ținut însă prea mult timp de cuvânt.

Momentan, Rădoi nu a vorbit despre ultimele declarații date de Becali.

Fost jucător în Liga 1 la Dinamo, Astra sau CFR CLuj, Lucian Goian a vorbit despre situația de la FCSB.

„Nu știu (nr. dacă rezistă Rădoi). Cred că asta este întrebarea pe care și-o puneau toți oamenii de fotbal când Mirel Rădoi a semnat cu FCSB. Eu am spus-o mereu. Nu sunt în regulă aceste lucruri pentru că pui niște oameni cu care ai lucrat și apoi îi pui în niște situații foarte dificile.

Am văzut și ieri-alaltăieri situația cu Pintilii, iar ei sunt naș și fin. Astea sunt lucru care trebuie să rămână în bucătăria internă și nu trebuie date în media. Dar fiecare alege și își asumă ceea ce face.

Mirel n-a fost niciodată, nici ca jucător, și nici ca antrenor, lipsit de coloană vertebrală și cred că acolo conflictul mocnește și cred că va izbucni. Nu este normal. Sunt lucruri cu care oamenii deja s-au obișnuit, le văd normale, eu nu le văd normale. Fiecare decide, sunt banii dânșilor și ei decid, dar nu sunt în regulă și nu mergem spre bine așa” a spus Lucian Goian la GSP Live.

Deși Gigi Becali a spus că nu va interveni peste Mirel Rădoi, după victoria cu 4-0 cu Oțelul a transmis un mesaj clar: „Dacă ajungem la baraj şi vrea să joace cu Chiricheş, chiar dacă mă cert cu el şi nu-l las, Chiricheş nu are cum să fie pe teren” spunea Becali.

