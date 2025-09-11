Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere - Antena Sport

Închide meniul
Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 12:24

Constantin Gâlcă, în timpul unui meci pe banca lui Rapid / Sport Pictures

Antrenorul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu şi Andrei Borza, ambii accidentaţi.

În plus, tehnicianul din Giulești a vorbit și despre transferul ratat al lui Alin Fică, dar și despre dorința pe care o are pentru conducere.

Ce a spus Gâlcă despre transferul ratat al lui Fică

Ne aşteaptă un meci important cu o echipă bună împotriva căreia nu am câştigat în ultimele întâlniri. ‘U’ Cluj este o echipă dificilă. Va fi greu şi pentru că am pierdut doi jucători (n.r. – Denis Ciobotariu şi Andrei Borza). E complicat pentru noi.

Bolgado (n.r. – Leo Bolgado, fundaş împrumutat luni de la CFR Cluj) nu este o soluţie riscantă să joace direct, pentru că el e deja adaptat la campionatul nostru. Dar nu îl avem pentru acest meci pentru că el e suspendat. De asta spun că va fi complicat. Avem cinci fundaşi centrali, dar unii sunt accidentaţi, alţii vin după accidentare“, a spus tehnicianul.

Întrebat dacă îl regretă pe Alin Fică, jucător al formaţiei CFR Cluj al cărui transfer a căzut, antrenorul a răspuns: “Fică e un jucător care creşte încă, un jucător care poate ajunge la echipa naţională. Eu am spus tot timpul că avem nevoie de un jucător acolo. Nu s-a făcut… detaliile nu le ştiu, doar în mare. Dar vedem în viitor ce se va întâmpla“.

Constantin Gâlcă insistă în continuare pentru ca oficialii clubului să îi completeze lotul, chiar dacă în acest moment nu se mai pot transfera decât jucători liberi de contract.

Perioada de transferuri s-a încheiat, dar eu insist să mai vină jucători pentru că sunt sigur că o să avem nevoie. Eu mi-aş fi dorit şi un atacant, dar la momentul ăsta nu s-a putut face. Campionatul este foarte lung, încep şi meciurile din Cupa României şi atunci o să avem nevoie. Acum nu îi găsim pe jucătorii pe care îi dorim noi“, a precizat tehnicianul, potrivit agerpres.ro.

1 "Mereu e Mitriţă de vină" Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 "Ne-am înţeles" Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!" Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: "E cel mai bun" 6 EXCLUSIVMircea Lucescu se gândeşte să părăsească naţionala după egalul cu Cipru: "Sunt foarte dezamăgit, nu mă aşteptam"
