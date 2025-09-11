Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere - Antena Sport

Antrenorul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu şi Andrei Borza, ambii accidentaţi.

În plus, tehnicianul din Giulești a vorbit și despre transferul ratat al lui Alin Fică, dar și despre dorința pe care o are pentru conducere.

Ce a spus Gâlcă despre transferul ratat al lui Fică

“Ne aşteaptă un meci important cu o echipă bună împotriva căreia nu am câştigat în ultimele întâlniri. ‘U’ Cluj este o echipă dificilă. Va fi greu şi pentru că am pierdut doi jucători (n.r. – Denis Ciobotariu şi Andrei Borza). E complicat pentru noi.

Bolgado (n.r. – Leo Bolgado, fundaş împrumutat luni de la CFR Cluj) nu este o soluţie riscantă să joace direct, pentru că el e deja adaptat la campionatul nostru. Dar nu îl avem pentru acest meci pentru că el e suspendat. De asta spun că va fi complicat. Avem cinci fundaşi centrali, dar unii sunt accidentaţi, alţii vin după accidentare“, a spus tehnicianul.

Întrebat dacă îl regretă pe Alin Fică, jucător al formaţiei CFR Cluj al cărui transfer a căzut, antrenorul a răspuns: “Fică e un jucător care creşte încă, un jucător care poate ajunge la echipa naţională. Eu am spus tot timpul că avem nevoie de un jucător acolo. Nu s-a făcut… detaliile nu le ştiu, doar în mare. Dar vedem în viitor ce se va întâmpla“.