Reacția lui Gigi Becali, când a fost întrebat de viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB

FCSB a ratat pentru prima dată play-off-ul din Liga 1, însă a reușit o mare lovitură prin aducerea lu Mirel Rădoi. Însă înțelegerea cu fostul selecționer este doar până la finalul sezonului.

Însă victoria cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați a adus și primul clinci între Rădoi și patronul clubului, Gigi Becali. Asta după ce acesta din urmă a spus că nu vrea să-l vadă pe Chiricheș pe teren la un eventual meci de baraj.

Gigi Becali, interesat doar de baraj

În ultimele zile, după acea declarație a lui Becali, au apărut informații că Rădoi se gândește să plece din cauza lui Becali. Acesta spune că nu se implică deloc în munca de la echipă.

„Sunt în play-out, să-i întrebați pe toți ceilalți care știu fotbal și pe toți ăia din play-off. Nu am nicio discuție, deloc, dacă vorbesc o singură dată pe săptămână sau la trei zile, la o lună… ce discuție? Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal” a spus Gigi Becali pentru Sport.ro.

Rămâne Rădoi și în sezonul viitor?

Și Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi: „Am discutat zilele astea cu Mirel, nu se pune problema să plece. Am văzut că au apărut ştiri că pleacă la sfârşitul sezonului, dar asta s-a spus de la început. Nu înseamnă că şi pleacă, să vedem ce se va întâmpla, dacă echipa va ajunge în Conference League. Să vedem dacă oferta pe care o are şi pentru care şi-a dat acceptul va mai fi pe masă. Dacă oferta pe care o are şi pentru care şi-a dat acceptul va fi în continuare pe masă, pentru că din moment ce nu s-a semnat niciodată nu poţi să ştii, mai ales într-o anumită zonă geopolitică. Nu este absolut nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum.