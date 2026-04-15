Reacția lui Gigi Becali, când a fost întrebat de viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB

FCSB a ratat pentru prima dată play-off-ul din Liga 1, însă a reușit o mare lovitură prin aducerea lu Mirel Rădoi. Însă înțelegerea cu fostul selecționer este doar până la finalul sezonului.
Însă victoria cu 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați a adus și primul clinci între Rădoi și patronul clubului, Gigi Becali. Asta după ce acesta din urmă a spus că nu vrea să-l vadă pe Chiricheș pe teren la un eventual meci de baraj.
Gigi Becali, interesat doar de baraj
În ultimele zile, după acea declarație a lui Becali, au apărut informații că Rădoi se gândește să plece din cauza lui Becali. Acesta spune că nu se implică deloc în munca de la echipă.
„Sunt în play-out, să-i întrebați pe toți ceilalți care știu fotbal și pe toți ăia din play-off. Nu am nicio discuție, deloc, dacă vorbesc o singură dată pe săptămână sau la trei zile, la o lună… ce discuție? Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal” a spus Gigi Becali pentru Sport.ro.
Rămâne Rădoi și în sezonul viitor?
Și Mihai Stoica a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi: „Am discutat zilele astea cu Mirel, nu se pune problema să plece. Am văzut că au apărut ştiri că pleacă la sfârşitul sezonului, dar asta s-a spus de la început. Nu înseamnă că şi pleacă, să vedem ce se va întâmpla, dacă echipa va ajunge în Conference League. Să vedem dacă oferta pe care o are şi pentru care şi-a dat acceptul va mai fi pe masă. Dacă oferta pe care o are şi pentru care şi-a dat acceptul va fi în continuare pe masă, pentru că din moment ce nu s-a semnat niciodată nu poţi să ştii, mai ales într-o anumită zonă geopolitică. Nu este absolut nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum.
Gigi a făcut nişte comentarii cum face mereu. Nu e nimic nou. Şi la Botoşani a criticat jocul unor fotbalişti, atunci care e problema? Dacă ajungem în baraj, Chiricheş e poate a treia variantă la numărul 6, de ce vorbim şi facem subiecte care nu există? Gigi face declaraţii, asta este. Mirel ştia chestia asta. Doar s-a enervat când l-a văzut pe Chiricheş. Cel mai important e dacă oferta pe care o avea pe masă rămâne în continuare valabilă, că atunci pleacă indiferent de ce se întâmplă. Dacă oferta nu rămâne valabilă, zic că avem şanse foarte mari ca Mirel să rămână şi ne dorim din toată inima” a spus președintele Consiliului de Adminstrație de la FCSB pentru Prima Sport.
