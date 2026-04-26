Reacţie dură după arbitrajul de la CFR – U Cluj 1-0: “Mai trebuie să ne pună cătuşe”

Dan Roșu Publicat: 26 aprilie 2026, 10:18

Marius Baciu (50 de ani) a analizat penalty-ul primit de CFR Cluj în derby-ul cu U Cluj (1-0), faza care a decis meciul din Gruia.

La jumătatea reprizei secunde, Camora a şutat puternic şi mingea l-a lovit în braţ pe Mikanovic. Szabolcs Kovacs n-a stat pe gânduri şi a dictat penalty-ul în urma căruia Cordea a stabilit scorul final.

Fostul fundaş al Stelei susţine că penalty-ul a fost acordat prea uşor, dacă ţinem cont că Mikanovic avea braţul drept într-o poziţie firească.

“A câştigat până la urmă, nu mai contează, 1-0, dar un joc prea prudent pentru ambele echipe. E o descătuşare, îmi place, era un meci important pentru ei.

O echipă care parcă aştepta greşeala celeilalte. Mai trebuie să ne pună cătuşe sau să ne lege la spate (n.r. despre faza penalty-ului). E acoperit arbitrul ca regulament, dar e păcat să pierzi aşa. Nu ştii cum să te mai fereşti”, a spus Baciu, citat de primasport.ro.

În urma meciului, Universitatea Cluj rămâne cu 39 de puncte şi este lider cel puţin până duminică. Universitatea Craiova e pe locul 2, cu 39 de puncte şi un meci mai puţin disputat, iar CFR e a treia, cu 37 de puncte.

