Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: "Obraznic" - Antena Sport

Daniel Paraschiv nu a fost şi pe lista de transferuri a FCSB. Asta spune Meme Stoica despre noua achiziţie a Rapidului. Managerul din Ghencea a făcut şi o dezvăluure despre agentul lui Paraschiv, care ar fi insistat să-l transfere la FCSB.

”Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici când auzeam că dă Dinamo Kiev milioane de euro pe el. Agentul lui m-a disperat, încontinuu mi-l propunea. Și a fost foarte obraznic agentul lui, nu știu dacă mai este el, era Boboc (n.r. – Dragoș Boboc), care a fost fotbalist.

A avut neobrăzarea după meci în care noi am făcut 2-2 cu Sibiul să-mi scrie: ‘Nu e bun, ah?’. Băi, nu fi obraznic! Să scrii asta după un meci pe care nu îl câștigi. E Marinescu (n.r. – Lucian Marinescu) agentul lui acum? Păi Boboc lucrează cu Marinescu”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Daniel Paraschiv, la un pas de Rapid

Acţionarul minoritar al celor din Giuleşti, Victor Angelescu, a oferit detalii despre viitorul transfer al lui Daniel Paraschiv. Fără să dea nume, acesta a lăsat de înţeles că mutarea va fi oficializată în câteva zile.

“Nu pot să confirm sau să infirm nimic. Când o să avem vreun anunţ de făcut, o să-l aflaţi. Suntem aproape să fim înţeleşi cu un atacant. Normal că-ţi doreşti atacanţi care au jucat meciuri, care au dat goluri, ideea e să fie cineva despre care noi credem că poate să ne ajute, să ştie campionatul, să înţeleagă ce înseamnă Rapid.