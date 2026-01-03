Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: "Obraznic" - Antena Sport

Închide meniul
Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic”

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 11:51

Comentarii
Mihai Stoica şi Victor Angelescu / colaj Sport Pictures

Daniel Paraschiv nu a fost şi pe lista de transferuri a FCSB. Asta spune Meme Stoica despre noua achiziţie a Rapidului. Managerul din Ghencea a făcut şi o dezvăluure despre agentul lui Paraschiv, care ar fi insistat să-l transfere la FCSB.

”Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici când auzeam că dă Dinamo Kiev milioane de euro pe el. Agentul lui m-a disperat, încontinuu mi-l propunea. Și a fost foarte obraznic agentul lui, nu știu dacă mai este el, era Boboc (n.r. – Dragoș Boboc), care a fost fotbalist.

A avut neobrăzarea după meci în care noi am făcut 2-2 cu Sibiul să-mi scrie: ‘Nu e bun, ah?’. Băi, nu fi obraznic! Să scrii asta după un meci pe care nu îl câștigi. E Marinescu (n.r. – Lucian Marinescu) agentul lui acum? Păi Boboc lucrează cu Marinescu”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Daniel Paraschiv, la un pas de Rapid

Acţionarul minoritar al celor din Giuleşti, Victor Angelescu, a oferit detalii despre viitorul transfer al lui Daniel Paraschiv. Fără să dea nume, acesta a lăsat de înţeles că mutarea va fi oficializată în câteva zile.

“Nu pot să confirm sau să infirm nimic. Când o să avem vreun anunţ de făcut, o să-l aflaţi. Suntem aproape să fim înţeleşi cu un atacant. Normal că-ţi doreşti atacanţi care au jucat meciuri, care au dat goluri, ideea e să fie cineva despre care noi credem că poate să ne ajute, să ştie campionatul, să înţeleagă ce înseamnă Rapid.

Noi acum avem nevoie de cineva care să intre repede în echipă. Mai sunt 19 meciuri, dacă îţi ia 2-3 luni să te acomodezi, a trecut campionatul. Dar până când nu semnăm, nu anunţăm nimic. Mâine sau poimâine ar trebui să fie gata.”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate la Prima Sport.

 

