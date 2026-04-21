Reghecampf nu îi dă dreptate lui Mirel Rădoi în “scandalul Chiricheș”: “Gigi plătește pe toată lumea”

Sunt tensiuni la FCSB. Gigi Becali s-a certat cu antrenorul Mirel Rădoi, deoarece i-a cerut public să nu-l mai folosească pe Chiricheș. Antrenorul nu a respectat cererea patronului, iar la meciul cu Farul a fost folosit tot titular.
Laurențiu Reghecampf spune că Mirel Rădoi a greșit.
„Tu ca antrenor nu mai poți să îl folosești pe Chiricheș la nivelul lui niciodată. Lucrurile astea trebuie rezolvate intern. Iar eu mereu le-am rezolvat intern. Când Gigi vine și spune nu îl mai vreau pe X din anumite motive și știu că nu mai e loc de discuție, nu ai ce să faci. Pentru că situația actuală nu îl ajută cu nimic pe Chiricheș. Și dacă va fi cel mai bun de pe teren, tot același discurs îl vei auzi.
Gigi plătește pe toată lumea. Dacă el nu își dorește un jucător în echipă și asta nu e doar la FCSB. Să spunem că în România există un om ca Gigi Becali care e direct și onest să spună lucrurile direct la TV, dar sunt foarte mulți patroni și nu vreau să dau nume, pe care tu îi cunoști, care va lucrurile astea într-o cameră, într-un birou. Și spun foarte clar eu nu îl mai vreau pe ăla. Ce poți să faci?”, a declarat Reghecampf pentru Fanatik.ro.
Reghecampf nu crede că jucătorul mai poate da randament, în momentul în care patronul spune că nu-l mai vrea.
“Cu ce îl ajută pe Chiricheș când citește în fiecare zi după meci că e slab, că trebuie să se lase, practic îl omoară psihic. (n.r. – A fost ultimul meci al lui Chiricheș la FCSB?) 100%. Și dacă rămâne Mirel va fi foarte greu să mai joace. Dacă patronul echipei nu îl mai vrea în echipă, ce poți face? Că ești legat de mâini și de picioare. Tu ai nevoie de el. Tot ce faci la echipă.
Ai nevoie de prime, ai nevoie să ai atmosferă bună în lot. Nu e vorba că ești slab ca antrenor sau că vrei să impui anumite lucruri. Doar că ești legat de mâini și de picioare când vine momentul ca tu să iei o decizie care ajută toată echipa. Iar un conflict cu patronul nu îți aduce nimic. (n.r. – Chiricheș nu va câștiga niciodată lupta asta, nu?) Ce să câștige? O să îi plătească toți banii și pleacă”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf.
