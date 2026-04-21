Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: “Este dificil”

Dacă Mirel Rădoi pleacă de la FCSB, Laurențiu Reghecampf spune că ar accepta pe loc să revină în România, dar are o condiție. Trebuie să mai stea la actualul club, Al-Hilal Omdurman, până în mai, altfel are de plătit o clauză de 500.000 de euro.

„Este dificil pentru că sunt sub contract, iar eu trebuie să plătesc 500.000 de dolari ca să pot să plec pentru o lună de zile. Eu nu mai am contract din vară, dar în momentul de față sunt legat de o echipă și mai am de terminat play-off-ul. Aceeași situație pe care o are Mirel Rădoi o am și eu aici. Aș lăsa echipa în momentul în care trebuie să ridic cupa. Îți dai seama că dacă vor fi discuții și se va ajunge la o situație de genul ăsta, pentru mine singura echipă pe care aș antrena-o cu sufletul, să spunem așa, în afara faptului că sunt profesionist și mă duc oriunde, dar ești legat de anumite momente din viața ta. Pentru mine singurul club din România pe care aș putea să-l antrenez cu inima este FCSB. Absolut nicio problemă nu am avut să lucrez cu Gigi Becali”, a spus Reghecampf, pentru Fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre iminenta plecare a lui Mirel Rădoi în Turcia.

„E dificil să comentez situația pentru că nu știu exact ce se întâmplă în interior. Probabil Mirel a spus, la început, din ce îmi amintesc, că avea ofertă și o să-i dea curs, dar mă gândeam că o să ducă la bun sfârșit ce a început la FCSB. Fiecare are planul lui, e greu să comentez din afară. Sută la sută, în momentul în care te apuci de un proiect e greu să pleci la mijloc. E dificil acum pentru cei de la FCSB să aducă un antrenor să îndeplinească ce au de îndeplinit. Cu toate că echipa este foarte bună și nu cred că vor fi probleme.

Eu nu judec pe nimeni pentru că nu știu ce discuții au fost început, nu știu exact ce opțiuni avea Mirel când a acceptat, dar cred eu că trebuia să se gândească mai bine și să stea afară, îi dădea timp echipei FCSB să-și aducă un antrenor cu care să termine acest sezon. E un an dificil și contează foarte mult ca echipa să joace în cupele europene pentru că au investit foarte mulți bani. Mă gândesc că avea ceva când a început mandatul pentru că el a spus. Acum sunt foarte multe discuții și nu-i fac bine, mai ales că relația lui de fin-naș cu Gigi Becali nu e ok să-l lași, e părerea mea. Mă refer la faptul că avea toată libertatea din lume să facă ce-și dorește”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.