Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: “Este dificil”

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 11:46

Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: Este dificil

Dacă Mirel Rădoi pleacă de la FCSB, Laurențiu Reghecampf spune că ar accepta pe loc să revină în România, dar are o condiție. Trebuie să mai stea la actualul club, Al-Hilal Omdurman, până în mai, altfel are de plătit o clauză de 500.000 de euro.

„Este dificil pentru că sunt sub contract, iar eu trebuie să plătesc 500.000 de dolari ca să pot să plec pentru o lună de zile. Eu nu mai am contract din vară, dar în momentul de față sunt legat de o echipă și mai am de terminat play-off-ul. Aceeași situație pe care o are Mirel Rădoi o am și eu aici. Aș lăsa echipa în momentul în care trebuie să ridic cupa. Îți dai seama că dacă vor fi discuții și se va ajunge la o situație de genul ăsta, pentru mine singura echipă pe care aș antrena-o cu sufletul, să spunem așa, în afara faptului că sunt profesionist și mă duc oriunde, dar ești legat de anumite momente din viața ta. Pentru mine singurul club din România pe care aș putea să-l antrenez cu inima este FCSB. Absolut nicio problemă nu am avut să lucrez cu Gigi Becali”, a spus Reghecampf, pentru Fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre iminenta plecare a lui Mirel Rădoi în Turcia.

„E dificil să comentez situația pentru că nu știu exact ce se întâmplă în interior. Probabil Mirel a spus, la început, din ce îmi amintesc, că avea ofertă și o să-i dea curs, dar mă gândeam că o să ducă la bun sfârșit ce a început la FCSB. Fiecare are planul lui, e greu să comentez din afară. Sută la sută, în momentul în care te apuci de un proiect e greu să pleci la mijloc. E dificil acum pentru cei de la FCSB să aducă un antrenor să îndeplinească ce au de îndeplinit. Cu toate că echipa este foarte bună și nu cred că vor fi probleme.

Eu nu judec pe nimeni pentru că nu știu ce discuții au fost început, nu știu exact ce opțiuni avea Mirel când a acceptat, dar cred eu că trebuia să se gândească mai bine și să stea afară, îi dădea timp echipei FCSB să-și aducă un antrenor cu care să termine acest sezon. E un an dificil și contează foarte mult ca echipa să joace în cupele europene pentru că au investit foarte mulți bani. Mă gândesc că avea ceva când a început mandatul pentru că el a spus. Acum sunt foarte multe discuții și nu-i fac bine, mai ales că relația lui de fin-naș cu Gigi Becali nu e ok să-l lași, e părerea mea. Mă refer la faptul că avea toată libertatea din lume să facă ce-și dorește”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
Fanatik.ro
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
11:39

Care sunt favoriţii specialiştilor pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial 2026
11:29

Cristiano Bergodi pregătește un transfer din Serie A la Universitatea Cluj!
11:15

Flavius Stoican a făcut show după Farul – FCSB 2-3: “Mă pup cu Rădoi, dar aş vrea să îl mănânc”
10:49

Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”
10:08

E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
10:02

Austria negociază prelungirea contractului celui care i-a blocat drumul României la Campionatul Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj