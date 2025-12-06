Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: "Meritam să câştigăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: “Meritam să câştigăm”

Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: “Meritam să câştigăm”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 22:43

Comentarii
Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: Meritam să câştigăm

Eddy Gnahore, într-un meci / Sport Pictures

Eddy Gnahore (32 de ani) a declarat după FCSB-Dinamo 0-0 că echipa lui Kopic merita victoria în “Derby de România”. Totuşi, Gnahore, care a avut o bară în a doua repriză, şi-a amintit că Dinamo a jucat bine şi a avut ocazii şi în alte meciuri şi a pierdut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gnahore a transmis că Dinamo trebuie să se concentreze acum pe următoarele meciuri, teoretic mai uşoare, cu Metaloglobus şi UTA.

Eddy Gnahore, după “Derby de România”: “Meritam să câştigăm, am avut şanse”

“Sentimente amestecate. Meritam să câştigăm, am avut şanse. Bineînţeles că e un punct bun, dar suntem un pic dezamăgiţi, puteam puţin mai mult.

A fost un meci de luptă, atmosfera a fost dificilă, a fost vremea care a fost, am arătat că suntem capabili să jucăm un fotbal bun chiar şi aşa.

Puteam să câştigăm meciul, dar, în acelaşi timp, am avut partide în care am jucat bine, am avut ocazii şi am pierdut. Am reuşit să obţinem un punct, trebuie să mergem din nou la treabă şi să ne concentrăm pe meciul următor.

Reclamă
Reclamă

Spiritul de luptă, cum i-am presat, cred că sunt multe lucruri pozitive în acest meci.

(n.r: E Dinamo o echipă mult mai încrezătoare în forţele proprii?) Sunt destui jucători noi, care nu sunt familiarizaţi cu astfel de derby-uri, învăţăm din fiecare meci”, a declarat Eddy Gnahore pentru digisport.ro după FCSB-Dinamo 0-0.

FCSB – Dinamo 0-0

FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.

De ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinetDe ce mai stau oamenii din Prahova la coadă la apă, deşi au apă la robinet
Reclamă

În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.

În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Observator
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
23:48
VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie
23:40
Charalambous i se opune lui Gigi Becali! Patronul a dictat amendă, cipriotul nu e de acord: “A fost cel mai bun”
23:27
Zeljko Kopic, mulțumit după FCSB – Dinamo: “Puteam să câștigăm acest meci”
23:18
Gigi Becali “taie în carne vie” la FCSB. Doi jucători vor fi amendați după derby-ul cu Dinamo
23:15
“Demult n-a mai fost un derby atât de urât” Reacţia lui Tănase după FCSB-Dinamo 0-0! Ce a spus de Gigi Becali
23:03
Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: “Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător…”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte