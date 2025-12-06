Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: "Meritam să câştigăm" - Antena Sport

Eddy Gnahore (32 de ani) a declarat după FCSB-Dinamo 0-0 că echipa lui Kopic merita victoria în “Derby de România”. Totuşi, Gnahore, care a avut o bară în a doua repriză, şi-a amintit că Dinamo a jucat bine şi a avut ocazii şi în alte meciuri şi a pierdut.
Gnahore a transmis că Dinamo trebuie să se concentreze acum pe următoarele meciuri, teoretic mai uşoare, cu Metaloglobus şi UTA.
Eddy Gnahore, după “Derby de România”: “Meritam să câştigăm, am avut şanse”
“Sentimente amestecate. Meritam să câştigăm, am avut şanse. Bineînţeles că e un punct bun, dar suntem un pic dezamăgiţi, puteam puţin mai mult.
A fost un meci de luptă, atmosfera a fost dificilă, a fost vremea care a fost, am arătat că suntem capabili să jucăm un fotbal bun chiar şi aşa.
Puteam să câştigăm meciul, dar, în acelaşi timp, am avut partide în care am jucat bine, am avut ocazii şi am pierdut. Am reuşit să obţinem un punct, trebuie să mergem din nou la treabă şi să ne concentrăm pe meciul următor.
Spiritul de luptă, cum i-am presat, cred că sunt multe lucruri pozitive în acest meci.
(n.r: E Dinamo o echipă mult mai încrezătoare în forţele proprii?) Sunt destui jucători noi, care nu sunt familiarizaţi cu astfel de derby-uri, învăţăm din fiecare meci”, a declarat Eddy Gnahore pentru digisport.ro după FCSB-Dinamo 0-0.
FCSB – Dinamo 0-0
FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.
În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.
În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.
