Eddy Gnahore, prima reacţie după FCSB-Dinamo 0-0: "Meritam să câştigăm" - Antena Sport

Eddy Gnahore (32 de ani) a declarat după FCSB-Dinamo 0-0 că echipa lui Kopic merita victoria în “Derby de România”. Totuşi, Gnahore, care a avut o bară în a doua repriză, şi-a amintit că Dinamo a jucat bine şi a avut ocazii şi în alte meciuri şi a pierdut.

Gnahore a transmis că Dinamo trebuie să se concentreze acum pe următoarele meciuri, teoretic mai uşoare, cu Metaloglobus şi UTA.

Eddy Gnahore, după “Derby de România”: “Meritam să câştigăm, am avut şanse”

“Sentimente amestecate. Meritam să câştigăm, am avut şanse. Bineînţeles că e un punct bun, dar suntem un pic dezamăgiţi, puteam puţin mai mult.

A fost un meci de luptă, atmosfera a fost dificilă, a fost vremea care a fost, am arătat că suntem capabili să jucăm un fotbal bun chiar şi aşa.

Puteam să câştigăm meciul, dar, în acelaşi timp, am avut partide în care am jucat bine, am avut ocazii şi am pierdut. Am reuşit să obţinem un punct, trebuie să mergem din nou la treabă şi să ne concentrăm pe meciul următor.