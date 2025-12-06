Darius Olaru, în pericol să fie amendat după FCSB - Dinamo. Mijlocașul, pus pe glume: "Îi dau lui jumătate" - Antena Sport

Darius Olaru poate primi o amendă de 10.000 de euro din partea conducerii de la FCSB după derby-ul în care roș-albaștrii au remizat cu Dinamo, scor 0-0. Mijlocașul de 27 de ani a primit un cartonaș galben pentru proteste, o acțiune pe care Gigi Becali a declarat recent că nu o va mai tolera și o va sancționa.
Căpitanul celor de la FCSB nu a părut atât de afectat de acest aspect la interviul acordat după meci. Olaru chiar și-a permis să glumească și a declarat că data viitoare, îi va da arbitrului jumătate din suma cu care va fi sancționat pentru a nu mai primi din nou cartonaș galben.
Darius Olaru, despre “galbenul” primit: “I-am spus că a fost sensibil”
Fotbalistul lui Elias Charalambous a dezvăluit conversația pe care a avut-o cu centralul Marian Barbu după fluierul final și modul în care i-a transmis că i-a acordat prea ușor cartonașul galben. Sancțiunea lui Olaru a venit în minutul 58, la o fază în care a fost faultat de Mărginean, după care a vociferat în direcția arbitrului.
Când a vorbit despre posibiltatea de a primi amendă, fotbalistul roș-albastru nu a tratat cu mare seriozitate subiectul și a spus în glumă că sunt șanse ca el să fi fost sancționat de Marian Barbu chiar pentru că arbitrul a văzut în presă că Becali oferă amenzile respective: “Orice cartonaș galben care se ia din cauza protestelor, 10.000 de euro amendă! Nu regulament, e hotărârea Consiliului de Administrație. Care e problema? Așa am hotărât eu“, spunea Becali în trecut.
“Știam că este un meci important, ne doream foarte mult victoria, ne pare rău că n-am reușit să o obținem. Luăm acest punct și mergem mai departe. Noi ne doream să ne facem jocul, să înscriem, a fost un meci mai închis și ne pare rău că n-am reușit să concretizăm ocaziile pe care le-am avut.
(n.r. Ți-e frică de amendă? Te-am văzut vorbind și cu arbitrul la finalul meciului) I-am spus că a fost cam sensibil, i-am spus doar câte faulturi mai face (n.r. Mărginean), mi-a spus că am țipat la el.
E normal să fie tensiune, e un derby, a fost cam sensibil la acea fază. Poate de asta ne dau acum galbene că au văzut și ei în presă. O să vorbesc, poate îi dau lui jumătate și nu mai plătesc amenda data viitoare. Mi-a spus că am țipat la el, am spus «câte mai faci?»“, a spus căpitanul campioanei după derby, potrivit digisport.ro.
