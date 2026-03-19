Revenire importantă la FCSB. Anunţul lui Mirel Rădoi, înaintea meciului cu UTA: “E spre bine”

Mirel Rădoi a anunţat o revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu UTA. Antrenorul a dezvăluit că Siyabonga Ngezana va relua antrenamentele alături de restul lotului campioanei, după partida cu arădenii.

Siyabonga Ngezana nu a mai evoluat la FCSB de la finalul lunii ianuarie, de la meciul cu Fenerbahce, încheiat cu scorul de 1-1, în ultima etapă a grupei de Europa League. Fundaşul sud-african a suferit o leziune de menisc.

Revenire importantă anunţată de Mirel Rădoi la FCSB

Iniţial, Mihai Stoica anunţa că Siyabonga Ngezana va avea nevoie de operaţie pentru a-şi trata accidentarea. Fundaşul risca să nu mai joace deloc la FCSB şi să rateze şi prezenţa la World Cup 2026.

La conferinţa de presă premergătoare meciului cu UTA, Mirel Rădoi a oferit ultimele detalii despre starea lui Siyabonga Ngezana. Antrenorul a dezvăluit că fundaşul a început antrenamentele, urmând să se alăture echipei după meciul cu UTA. În acest context, stopper-ul sud-african are şanse să revină pe teren la FCSB după pauza internaţională.

“În momentul de faţă, Ngezana e spre bine, a făcut antrenament separat, după antrenamente cu noi, până la sprint. Va urma, după această partidă, va intra la antrenamente normale. Nu a resimţit dureri, să sperăm că va fi aşa până la final de sezon. Până acum nu s-a plâns de nicio durere. (N.r. Despre operaţie) După Cupa Mondială, dacă vor apărea ceva probleme”, a declarat Mirel Rădoi.