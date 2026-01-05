Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya - Antena Sport

Închide meniul
Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya

Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 14:39

FCSB, în cantonament în Antalya/ Antena Sport

Revenire importantă la FCSB. Ionuţ Cercel s-a recuperat şi s-a antrenat normal în cantonamentul campioanei din Antalya.

Ionuţ Cercel s-a accidentat la începutul lunii noiembrie, iar de atunci nu a mai bifat niciun meci. Tânărul fundaş este o soluţie pentru regula U21 de la formaţia campioană.

Revenire importantă la FCSB: Ionuţ Cercel s-a antrenat normal

La antrenamentul susţinut de FCSB luni dimineaţă, în Antalya, Ionuţ Cercel a fost prezent. Tânărul fundaş s-a antrenat normal alături de ceilalţi jucători ai roş-albaştrilor.

De asemenea, la antrenament a fost prezent şi Joyskim Dawa. Fundaşul a sosit duminică seara în cantonamentul FCSB-ului, însă nu a fost menajat pentru sesiunea de pregătire din această dimineaţă. La antrenament a fost prezent şi Andre Duarte, primul jucător transferat de campioană în această iarnă.

Andre Duarte, la antrenamentul FCSB-ului
Andre Duarte, la antrenamentul FCSB-ului/ AntenaSport

Mihai Popescu, jucătorul care s-a accidentat la naţională în partida cu Austria, a făcut şi el deplasarea în Antalya alături de FCSB. Fundaşul se antrenează separat, fiind şanse mici să prindă minute până la finalul sezonului.

Denis Alibec, de cealaltă parte, a fost sărbătoritul zilei la FCSB. Atacantul a împlinit 35 de ani şi a fost avut parte de o primire specială la antrenament, trecând printr-un tunel format din coechipierii lui, care îi dădeau palme.

