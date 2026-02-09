Reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vin la Craiova” - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a anunțat două reveniri importante la FCSB, după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa a 26-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că atât Juri Cisotti (32 de ani), cât și Daniel Graovac (32 de ani) vor fi apți pentru partida cu Universitatea Craiova.
FCSB se va duela cu oltenii în ultima etapă a grupelor Cupei României. Partida se va disputa miercuri, de la ora 20:00. Patru zile mai târziu, cele două rivale se vor întâlni din nou, tot pe „Ion Oblemenco”, pentru partida din etapa a 27-a din Liga 1.
Juri Cisotti și Daniel Graovac revin la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica
Mihai Stoica a dezvăluit că Juri Cisotti și Daniel Graovac nu s-au confruntat cu accidentări grave, după partida cu Botoșani, ei tratându-se la „vraciul” Marijana, de la Belgrad.
Întrebat dacă vor evolua în partida din Cupa României, Mihai Stoica a oferit un răspuns ferm. El a transmis că pentru FCSB va fi mai important duelul din campionat, astfel că sunt șanse ca mulți titulari să fie menajați miercuri.
„Eu cred că mai important decât asta este altceva. Faptul că noi, care la un moment dat păream că depindem de Juri Cisotti, am câștigat 4-1 fără el, fără Ngezana, fără Graovac și fără Arad, care încă nu este pregătit.
Cisotti este cu Daniel Graovac, sunt amândoi la Belgrad. Au început tratamentul. Are cea mai mică leziune posibilă, 1A, am aflat cu ocazia asta că există și 1A și 1B, ei au 1A. Vin miercuri la Craiova!
(n.r. – dacă sunt apți de joc cu Craiova) Cu Gigi nu mai vorbim? Nu se pune problema de Cupă. În Cupă vor juca mulți fotbaliști care nu au minute. Foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse foarte mici să mergem mai departe. Nu ne putem pune piedici singuri în ocuparea unui loc de play-off”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
