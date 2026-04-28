Pleacă Tănase de la FCSB? Anunţul jucătorului pentru Gigi Becali. Din vară devine liber

Florin Tănase a vorbit despre posibilitatea întoarcerii la echipă a antrenorului cipriot Elias Charalambous. Fotbalistul a spus că decizia îi aparţine acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu ştiu ce a discutat patronul cu Elias. Noi îl aşteptăm, dacă asta va decide. Fiecare persoană îşi ia propriile decizii în viaţă, noi nu vrem să îl forţăm. El trebuie să se gândească bine. El s-a simţit extraordinar în România şi cred că acest lucru va conta. Şi, de ce nu, îl aşteptăm la noi”, a explicat el.

Aflat la final de contract, Florin Tănase va discuta cu patronul Gigi Becali despre prelungire la finalul sezonului.

“Am timp să discut cu patronul. Pentru postul de antrenor e derogare de o lună… eu mai am timp să discut cu el. E clar însă că FCSB are prioritate. Dar vom vedea la momentul discuţiilor, asta după ce se va termina campionatul”, a precizat Tănase.