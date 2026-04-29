„Cât tupeu!” Faza care nu s-a văzut la TV! Ce i-a făcut un copil de mingi lui Neuer

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 11:38

Cât tupeu!” Faza care nu s-a văzut la TV! Ce i-a făcut un copil de mingi lui Neuer

Manuel Neuer a primit 5 goluri din 5 șuturi pe poartă la Paris / Getty Images

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.

Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.

Neuer, ignorat de copilul de mingi

Manuel Neuer a avut un meci de coșmar la Paris, contra lui PSG. Toate cele 5 șuturi trimise de jucătorii campioanei Europei au ajuns în poarta veteranului de 40 de ani. Iar Neuer nu a avut bătăi de cap doar cu atacanții lui PSG, ci și cu copiii de mingi.

Cei de la Amazon Prime au dezvăluit un moment care nu s-a văzut la TV. La o fază la care Neuer voia să repună balonul în joc din 6 metri, jucătorul de 40 de ani s-a „lovit” de refuzul copilului de mingi.

Neuer îi cere prin gesturi sugestive mingea copilului, însă acesta îl ignoră. Până la urmă Neuer a cedat și a căutat altă minge, vizibil iritat de moment. „Cât tupeu să ai să-i faci asta celui mai bun din toate timpurile” scriu cei de la Amazon Prime.

Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
